Benzema : La terrible nouvelle ! KB9 réagit

Terrible coup dur pour l’Équipe de France de football, le Ballon D’Or, Karim Benzema a quitté ses coéquipiers. L’attaquant du Real Madrid ne participera pas à la Coupe du Monde au Qatar et a déjà l’hôtel des Bleus pour rentrer à son domicile en Espagne avant de poster un message sur son compte Instagram.

Les Bleus sont maudits !

Après Paul Pogba, N’Golo Kanté , Mike Maignan, Presnel Kimpembe et plus récemment Christopher Nkunku, c’est au tour de Karim Benzema de déclarer forfait pour la Coupe du Monde. La compétition n’a pas encore commencé et les mauvaises nouvelles s’enchainent pour Didier Deschamps. Sacré meilleur joueur du monde en ayant tout remporté avec le Real Madrid, Karim Benzema avait l’espoir de devenir champion du monde avec les Bleus après avoir raté le tournoi de 2018 en Russie suite à sa mise à l’écart de l’équipe nationale en raison de l’affaire de la se*tape de Mathieu Valbuena. Le rêve de KB9 a rapidement pris fin, même s’il figure dans la liste des joueurs sélectionnés par Deschamps, il ne va pas poursuivre l’aventure des Bleus au Qatar.

Trois jours avant d’affronter l’Australie au Mondial, KB Nueve s’est encore blessé. « Touché au quadriceps de la cuisse gauche, Karim Benzema est contraint de renoncer à participer au Mondial. Toute l’équipe partage la tristesse de Karim et lui souhaite un prompt rétablissement » a annoncé le community manager de l’équipe de France ce matin sur Twitter pour confirmer la rumeur du forfait du buteur Madrilène. Blessé depuis un mois, Benzema a rejoint le groupe ce samedi pour un entraînement collectif avec ses coéquipiers, une séquence écourtée suite à une lésion musculaire à la cuisse gauche, le joueur doit subir un délai de convalescence de trois semaines et ne pourra donc pas évoluer avec les Bleus au Qatar.

« De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle coupe du monde. Merci pour tous vos messages de soutien » a réagi Benzema sur Instagram pour donner de ses nouvelles. Dans l’émission Téléfoot, Didier Deschamps a expliqué que l’attaquant français ne sera pas remplacé.