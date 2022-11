Mbappé : La signification de sa célébration contre l’Australie

La pose prise par Kylian Mbappé pour fêter son but en Coupe du Monde est loin d’être anodine mais a intrigué les spectateurs ! Les joueurs de l’équipe de France ont réussi leurs débuts au Qatar avec une première victoire sur le score de 4 buts à 1 sur l’Australie qui permet de prendre la place du groupe Groupe D suite au match nul 0-0 entre la Tunisie et le Danemark.

Mbappé dédie son but à Hakimi

Les Bleus se sont fait une frayeur ce mardi soir avec l’ouverture du score de l’Australie dès la 9ème minute de jeu et la blessure de Lucas Hernandez mais ils sont revenus dans le match grâce à des buts d’Olivier Giroud, Adrien Rabiot et Kylian Mbappé de la tête sur un centre côté droit d’Ousmane Dembélé. L’attaquant du PSG marque ainsi à 23 ans son cinquième but en Coupe du Monde après ses 4 réalisations en 2018 lors de la compétition en Russie.

Pour célébrer ce nouveau but avec l’équipe de France, Mbappé a d’abord rejoint son coéquipier Ousmane Dembélé en faisant un poitrine contre poitrine avec l’attaquant Barcelonais avant de faire un geste inédit en Bleus mais qu’il a déjà effectué en club avec le Paris Saint Germain. Le natif de Bondy a mis un genou à terre ainsi qu’une main dans le dos avant de baisser la tête puis de mettre son pouce sur le nez. Cette posture ressemble à celle du Penseur de Rodin mais c’est une autre référence qui a inspiré le buteur Parisien, c’est une dédicace à son ami, Achraf Hakimi.

En effet les deux joueurs ont célébré un but contre Lorient à l’occasion de la 30ème journée de Ligue 1 lors de la saison 2021-2022 de cette façon. Mbappé et son coéquipier au PSG avait réalisé cette posture ensemble. Depuis qu’ils évoluent à Paris, les deux compères ont pris l’habitude de fêter les buts avec des célébrations en commun plus ou moins originales. Achraf Hakimi pourrait d’ailleurs faire à son tour un petit clin d’œil au numéro 10 des Bleus s’il parvient a marqué lors du premier match du Maroc face à la Croatie.