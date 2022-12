Un supporter un peu trop confiant se tatoue déjà la 3ème étoile des Bleus

Les fans de l’équipe de France rêvent que les joueurs décrochent une troisième étoile et certains supporters sont visiblement très confiants sur la victoire finale des Bleus.

Les joueurs de Didier Deschamps se rapprochent d’un second triomphe consécutif en Coupe Du Monde après la victoire en Russie il y a 4 ans mais pour cela la bande à Kylian Mbappé a encore fort à faire et va devoir venir à bout de l’équipe du Maroc ce mercredi en demi-finale. Les lions de l’Atlas sont la surprise de ce mondial, personne n’aurait imaginé la sélection de Walid Regragui se hisser à se stade de la compétition après avoir battu l’Espagne et le Portugal.

Le Maroc souhaite désormais réaliser un nouvel exploit face à la France et peut croire en ses chances de remporter la première coupe du monde de l’histoire pour un pays Africain mais pour cela les joueurs Marocains vont devoir battre le champion du monde en titre. Du côté Français, après un match compliqué face à l’Angleterre, les joueurs espèrent accrocher une troisième étoile au maillot tricolore pour cela il va falloir commencer par se qualifier en finale en battant le Maroc avant d’affronter l’Argentine de Lionel Messi ou la Croatie de Modric. En attendant des fans sont convaincus de la victoire des Français.

L’étoile sera barrée en cas de défaite !

Dans un reportage du média Midi Libre au sujet du Mondial, des journalistes se sont rendus dans une banlieue de la ville de Montpellier pendant le match des quart de finale opposant la France à l’Angleterre. Dans le documentaire, un supporter des Bleus apparait un tatouage du logo des Bleus représentant un coq avec au dessus trois étoiles qui a été réalisé suite à la victoire 2 buts à 1 des Bleus face aux Anglais. “Avant la rencontre, avec mon pote Noé, on s’est dit : si la France bat l’Angleterre, on se fait tatouer le logo et les 3 étoiles.” s’est expliqué le jeune homme.

“Je suis confiant, on va gagner la demi-finale contre le Maroc 1-0…et après une belle victoire en finale contre l’Argentine 2-0. Je me ferai tatouer une croix pour barrer la 3ème étoile si jamais” a-t-il conclu se justifiant de pouvoir barrer cette étoile en cas de défaite des Bleus.