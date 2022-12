La Fédération Marocaine porte réclamation contre l’arbitrage face à la France

Deux actions litigieuses sont pointées du doigt par la Fédération marocaine qui vient d’adresser une contestation à la FIFA !

Même si la requête n’a quasiment aucune chance d’aboutir comme a pu le constater l’équipe de France après le but refusé de Griezmann face à la Tunisie lors du dernier match de la phase des poules, la Fédération de football du Maroc vient également de porter une réclamation auprès de la FIFA concernant l’arbitrage.

La fédération royale marocaine de football s’indigne de deux pénaltys non sifflés en faveur du Maroc après la défaite des Lions de l’Atlas face à la France en demi-finale de coupe du monde 2 buts à 0. Au lendemain de cet échec, la FRMF a décidé de faire part de sa désapprobation contre les choix de l’arbitre de la rencontre César Ramos pour dénoncer selon eux une “injustice arbitrale”.

Lors de cette rencontre César Ramos a eu plusieurs décisions plutôt incompréhensibles mais des deux côtés, il a autant agacé les fans des Bleus que ceux du Maroc. En première période, Théo Hernandez glisse dans sa surface de réparation avant de faire chuter Sofiane Boufal, l’arbitre ne siffle pas penalty et sanctionne le joueur Marocain d’un carton jaune, sans aucune intervention de la VAR. Cette action a énervé la FRMF, elle a déposé une réclamation officielle auprès de la FIFA sur l’arbitrage de ce match.

“Une protestation qui fait suite aux deux penaltys non sifflés pour le Maroc en première période” s’est exprimé un représentant de la FRMF. Une autre action de jeu suscite également la controverse au Maroc, Selim Amallah s’est effondré dans la surface suite à un coup de pied arrêté et encore une fois César Ramos n’a pas sanctionné les Bleus d’un penalty. A noter que les chances une telle requête sont quasiment nuls notamment face au court délai avant la finale de ce dimanche.

“La Fédération Royale Marocaine de Football a vivement protesté contre l’arbitrage du match Maroc-France officié par M.César Arturo Ramos. A cet effet, la FRMF a adressé une correspondance à l’instance compétente dans laquelle elle revient sur les situations arbitrales ayant privé la sélection marocaine de deux penalties incontestables de l’avis de plusieurs spécialistes de l’arbitrage.” a expliqué la FRMF pour confirmer la dépôt de cette réclamation. “La FRMF a fait part également de son grand étonnement que le dispositif de l’Assistance Vidéo à l’Arbitrage (VAR) n’a pas réagi à ces situations arbitrales. La FRMF rappelle qu’elle ne ménagera aucun effort afin de défendre et préserver les droits des Sélections Nationales en prônant l’équité dans l’arbitrage et en dénonçant ces décisions arbitrales prises au cours de cette confrontation de demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022.” décrit la suite du communiqué.

Sofiane Boufal was booked for this challenge on Theo Hernandez. pic.twitter.com/5XlnZikXs2

— ESPN FC (@ESPNFC) December 14, 2022