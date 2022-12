Sadek à peine reconnaissable sur un étonnant cliché, il sort du silence

Fin de carrière pour Sadek ? Le changement est radical pour le rappeur du 93 qui apparait métamorphosé sur une photo !

Sadek a totalement disparu depuis plus d’un an et la sortie de son dernier clip “Scottie Pippen” paru au mois de mai 2021 mais cette semaine une photo de l’artiste a fuité sur la toile. Le cliché est devenu viral car le rappeur français y apparait méconnaissable et cela a rapidement agité des nombreuses rumeurs le concernant comme sa fin de carrière ce qui l’a poussé à réagir.

Le 9 avril 2021, Sadek a présenté le 7ème projet de sa discographie avec l’album “Aimons nous vivant” composé de 20 morceaux et 15 invités dont SCH, Ninho, Heuss L’Enfoiré, Sofiane, Vald, Lacrim, Leto, Da Uzi ou encore Vald. Quelques mois après la parution de cet opus, Johnny Niuuum s’est retrouvé dans un virulent clash avec Booba qui a duré pendant plusieurs semaines avec des échanges tendus par publications interposées avant qu’il ne disparaisse des réseaux sociaux en désactivant ses profils, cela a également mis fin à ce conflit.

Il y a quelques jours un cliché de l’artiste de Neuilly-Plaisance a fait surface sur Internet. Sadek apparait sur la photo en question avec style à peine reconnaissable, les cheveux longs et une barbe. Aucune information n’a fuité sur la source de l’image, ni sa date ou encore le contexte. La publication a intrigué les fans et face aux interrogations des internautes le rappeur du 93 a fait son retour sur les réseaux en annonçant qu’il va prendre la parole aujourd’hui à 22h sur sa chaîne YouTube pour donner une explication.

“Bon je vois une photo de moi circulé… j’avais plus envie de parler mais je veux pas qu’on parle à ma place non plus, je vous expliquerai tout demain à 22h en live sur ma chaine YouTube, et après laisser moi tranquille” a commenté Sadek sur son compte Instagram ce mercredi après une longue absence.