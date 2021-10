Sadek tacle Booba, « Ninho, SCH et Jul rappent mieux que toi »

Ninho, Jul et SCH meilleurs que B2O selon Sadek !

Ninho est resté sans réaction face aux attaques de Booba mais cela n’a pas échappé à Sadek qui s’est immiscé dans le clash. On pouvait penser que l’embrouille entre B2O et Dek-sa est terminée suite à la rencontré avortée entre eux à Dubaï mais les deux rappeurs ne semblent pas avoir envie de lâcher les hostilités.

Tout est parti de l’échange sur Instagram entre Maes et Ninho. Le rappeur Sevranais a annoncé le meilleur des albums à venir sauf que N.I. a également fait la même annonce mais le tout sans aucune animosité entre les deux artistes. L’échange s’est fait dans un respect mutuel et a bien amusé les fans des deux artistes mais n’a pas été du goût de Booba qui a pris la parole pour défendre son compère et tacler l’interprète de « Lettre à une femme ».

Ninho, c’est le chef de tout le monde

« Tu fais un peu trop le fou à mon goût, ça m’agace » a lancé Booba contre Ninho ce qui rapidement mis le feu aux réseaux sociaux sur le début d’un clash entre les deux chanteurs. « Moi je te dis, tu vas te faire éteindre. Ce que Maes rappe, il le vit, pas comme toi. On sait même pas si t’as déjà fait une GAV. Et ça n’engage que moi, Maes n’a rien à voir avec ce post » a même ajouté B2O toujours aussi virulent dans ses messages. Cette situation a fait réagir Sadek, le rival du DUC n’a pas raté l’occasion de le tacler.

Sadek a affiché son soutien à Ninho avec qui il a collaboré à plusieurs reprises déjà sur les singles « Madre Mia », « Jamais » ou encore plus récemment sur « Kimono ». Selon Johnny Niuuum, N.I est aujourd’hui le meilleur rappeur français, « T’es con ou quoi ? Ninho c’est plus un p’tit, c’est le chef de tout le monde. réveille-toi ! » affirme-t-il sur l’artiste ayant le record des singles d’or en France ainsi que des certifications. Le rappeur de Neuilly-Plaisance a ensuite développé son avis, « T’es dégoûté. SCH, il rappe mieux que toi, mieux que moi. Ninho, il rappe mieux que toi, mieux que moi, Jul il fait de la meilleur musique que moi, que toi ».

« C’est pas toi qui décide, c’est le peuple » poursuit Dek-Sa à la fin de le séquence en faisant référence aux chiffres des ventes. Le rappeur du 93 conclu sa déclaration en affirmant en profite pour faire parler de lui tous les jours grâce à ses nombreux clashs.