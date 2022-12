L’Equipe de France en danger pour la finale, des nouveaux joueurs malades

“Il y a une grippe qui se propage”, l’équipe de France risque d’être affaiblie ce dimanche pour affronter l’Argentine !

L’Argentine et la France vont tenter de décrocher une troisième étoile demain mais les Bleus font face à un gros problème avant cette rencontre au sommet car plusieurs joueurs sont tombés malades cette semaine. Après Dayot Upamecano et Adrien Rabiot qui n’ont pas pu débuter le match face au Maroc en demi-finale, ce dernier était même resté dans sa chambre d’hôtel, des autre membres de l’équipe ont attrapé un virus cette semaine.

Alors que la France pourra défendre son titre ce 18 décembre en finale du Mondial au Qatar face l’équipe de Lionel Messi, ils font face à un adversaire imprévu, un méchant virus qui frappe plusieurs joueurs. Avant le début du tournoi, Didier Deschamps n’a déjà pas été gâté par les nombreuses blessures, Paul Pogba, N’Golo Kanté, Karim Benzema ou encore Lucas Hernandez, il se retrouve encore avec des problèmes de santé de plusieurs joueurs au plus mauvais moment de la compétition, juste avant la grande finale.

Si Adrien Rabiot et Dayot Upamecano auraient été victime d’un coup de froid en raison de la climatisation, la raison de cette maladie semble être finalement virale car elle touche de plus en plus de personnes dans le groupe.

Une grippe qui se propage confirme Kolo Muani !

En effet ces deux derniers jours, trois autres joueurs sont tombés malades et n’ont pas participé à l’entrainement collectif ce vendredi, Ibrahima Konaté, Kingsley Coman et Raphaël Varane. Selon les informations de RMC Sport “leur état n’inquiète pas le staff” et “les trois joueurs auront toutefois une activité en salle”. “Quand Dayot a eu le virus, il est resté dans sa chambre le 1er jour et le lendemain cela allait mieux” a également tenté de rassurer Ousmane Dembélé en conférence de presse en expliquant que le défenseur du Bayern a eu des maux de ventre et de tête.

“Ceux qui sont malades restent dans leur chambre, on se lave les mains, il y a du gel hydro’. On se serre la main avec les poings. On est stricts sur ça” a précisé Randal Kolo Muani devant les journalistes en tenant un discours un peu plus alarmiste que son coéquipiers en précisant, “Il y a une petite grippe qui se propage”.

Du côté de la presse ont craint une épidémie de Covid-19 dans le groupe français, même s’il n’y a pas de test avant la finale d’imposé par la FIFA cela pourrait affecter les performances des Bleus face à l’Argentine et sérieusement compliquer la tâche de Deschamps pour faire son onze de départ.