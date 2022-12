Le geste choquant des supportrices Argentines au Qatar qui se font expulser

Elles avaient préparé le coup avant le match ! Alors que la finale perdue de la France face à l’Argentine continue de faire parler, deux supportrices Argentines ont vécu l’événement à fond mais sont allées un peu trop loin avec un comportement interdit au Qatar et ont été escortées en dehors du stade de Lusail pour avoir fait tomber le haut.

Les autorités Qataries avait averti les fans de football de tous les pays avant le début de la compétition de ne pas avoir avoir une tenue provocatrice dans les tribunes des stades en conseillant aux femmes de porter des vêtements « appropriés » aux coutumes du pays. Même si elles n’ont pas besoin de porter l’abaya, les supportrices doivent couvrir les épaules ainsi que le ventre en public, pour les robes et les jupes, les genoux doivent aussi être recouverts.

Des jeunes fans de l’Argentine n’ont pas respecté cette consigne face à l’enthousiasme du triomphe de leur pays en finale face à la France. A la fin de la rencontre, comme le prouve une vidéo sur Twitter, elles ont laissé apparaitre fièrement leurs poitr*** aux couleurs de l’Argentine dans les tribunes en faisant tomber le maillot de l’équipe nationale pour célébrer cette victoire. Un geste que les supporters Argentins à cotés d’elles ont apprécié au contraire des services de sécurité Qataries. Les deux jeunes femmes dont l’une se surnomme « The Topless Girl » sur Instagram ont été conviées à quitter le stade après ce geste mais ont échappé à une sanction. “J’ai fui le Qatar et je me suis réfugiée en Europe”, a-t-elle commenté après l’incident dans une story pour rassurer ses proches.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Noe ♥️ La chica del topless (@noe.dreams1)