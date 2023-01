Samy Naceri ému aux larmes dans TPMP choque le public

Absent médiatique, Samy Naceri a fait une apparition remarquée ce jeudi soir dans l’émission Touche Pas A Mon Poste, son attitude a préoccupé les téléspectateurs qui se sont questionnés s’il avait consommé une substance illicite ou bu de l’alcool avant de se présenter sur le plateau télévisé de Cyril Hanouna.

“Défoncé”, “gênant”, l’attitude de Samy Naceri intrigue les internautes !

“Je suis monté d’un coup. Tu es pas préparé à ça. J’ai fait des erreurs de jeunesse”, déclare très ému Samy Naceri en direct à la télévision. Depuis la fin de son interprétation du rôle de Daniel, le célèbre chauffeur de taxi de la Peugeot 406 de la saga du film “Taxi”, il vit une véritable descente aux enfers. Il est revenu dans TPMP sur ce qu’il a vécu avec beaucoup d’émotion et ses difficultés à gérer son ascension, “J’ai mal géré. (…) C’est une machine qui se met en route. Alors, t’as des portes qui étaient fermées et qui se mettent à s’ouvrir” confesse-t-il. “Après c’est vrai qu’il faut être bien entouré. Mais j’avais du mal un peu à écouter. Et les premières personnes que tu dois écouter, c’est ta famille et mes grands frères. Après t’es tout feu tout flamme, tu prends tout, tu veux vivre vite !”, continue d’expliquer l’acteur franco-algérien de 61 ans.

Samy a ensuite été reconnaissant envers Luc Besson, “Il ne nous a pas lâchés, il voulait qu’on apprenne notre texte par cœur (…) Je lui dois beaucoup.”. Questionné s’il a pété un câble après le succès de Taxi en découvrant des images du films sur la plateau de TPMP, l’acteur n’a pas pu répondre avant que Eric Atlan ne prenne la parole pour rebondir avec une anecdote du tournage. Naceri a assuré être aujourd’hui un autre homme et connaitre une renaissance après des passages en prison entre les années 2000 et 2010 mais son comportement dans l’émission a intrigué les internautes.

“Samy est défoncé ou c’est moi?”, “Miskine ca s’voit Samy Naceri il prend de la drogue”, “Est-ce qu’il est dans son état normal Samy ?”, “Samy Naceri le mec tout le temps défoncé”, “on dirait que Samy est sous coke de ouf”, “heu il n’est pas dans son état normal Samy là ?”,”Il a toujours l’air d’être dans une autre dimension ce mec”, se sont intrigués les téléspectateurs sur Twitter choqués par l’attitude de Samy Naceri.