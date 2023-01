Rohff exprime son soutien à Omar Sy face à l’énorme polémique

Comme des nombreux rappeurs Rohff a décidé de sortir du silence pour apporter de la force à Omar Sy face au scandale en promettant d’aller voir son nouveau film Tirailleurs tout en révélant que son grand père a fait partie pendant la guerre à ce corps de militaires des troupes coloniales françaises.

En promotion pour le long métrage Tirailleurs, Omar Sy a subi une déferlante de critiques suite à ses propos dans une interview en s’étonnant de l’intérêt des français pour le peuple Ukrainien dans la guerre face à la Russie alors que les conflits en Afrique ne semblent pas les affecter. L’acteur s’est ensuite expliqué pour faire taire ses détracteurs et a fièrement annoncé que le film a réalisé plus de 55 000 entrées le jour de sa sortie en salle, ce mercredi. “MERCI. Immense GRATITUDE à celles & ceux qui sont allés voir TIRAILLEURS hier. La preuve qu’ensemble ns pouvons avec nos mémoires multiples raconter l’histoire commune. Vs me rendez encore + fier d’avoir porté ce film jusqu’à vs. Vs êtes ma force & ma France” a tweeté l’acteur français pour remercier le public avant que Rohff ne prenne à son tour la parole.

Rohff fait une promesse à Omar Sy !

Soutenu par Kaaris, La Fouine, Aya Nakamura, Mokobé ou encore Mokobé du 113, Omar Sy peut aussi compter sur le soutien de Rohff. “Oui @OmarSy, j’irai voir ton film notre film à tous en tant que petit fils de tirailleur mon GP était adjudant pour la France en 14/18 bien vu !” promet le rappeur du 94 dans une publication sur Twitter avec une photo de son grand père tirailleur sur laquelle est notée, “Né à M’Beni en 1892 (Grande Comore) Adjudant, médaille militaire”. Housni déclare d’ailleurs dans le deuxième couplet du titre “Du fond du cœur” extrait de l’album “Le code de l’honneur” sorti en 1999 : “Mon grand-père a combattu pour la France, j’en ai eu la nationalité, mais quand même ni*ue sa mère la France. Pour te dire les papiers me servent que pour circuler en paix, franchement j’ai pas d’amour pour ce pays qui nous voit ramper”.

En plus de ce message à Omar Sy, Rohff vient de souhaiter la bonne année à son public sur Instagram, “J’espère que vous allez bien la Team Courage et force à vous moi j’ai fais le vide et le plein de vitamines.45 ans no alcool no drogue Que des œufs au plats et des brocolis lol je vous prépare quelques chose de très spécial 2023 let’s Go ! Dieu pour tous.”.

