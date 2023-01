Booba se moque du soutien de Rohff à Omar Sy et de son grand-père tirailleur

Le grand-père de Rohff tirailleur pendant la guerre, Booba s’en amuse ! De Kaaris, La Fouine, SDM ou encore B2O, ils sont tous unanimes pour saluer la performance d’Omar Sy dans le film Tirailleurs sorti cette semaine et lui ont apporté du soutien face à la polémique mais l’interprète de Ratpi World n’a pas apprécié le message d’Housni qui a annoncé son intention d’aller voir le long métrage.

Face au scandale Booba a été l’un des premiers à prendre parti afin de défendre Omar Sy qui s’est attiré les foudres de nombreuses personnes pour avoir reproché au peuple Français de ne s’intéresser qu’au conflit russo-ukrainien et non autre guerre dans le monde. “Soutien total à Omar Sy” a déclaré La Fouine pour soutenir l’acteur. “Omar Sy Honnêtement on t’en veut de ne jamais porter tes couilles d’habitude et de ne rien dénoncer mais là nous sommes obligés d’être avec toi.” s’est exprimé le fondateur du 92i cette semaine avant d’être suivi par plusieurs rappeurs français dans son initiative comme Rohff qui a révélé que son grand père Comorien a participé à la première Guerre Mondiale entre 1914 et 1918.

Booba attend toujours le 1er single d’or de Rohff !

En effet Housni a posté sur Twitter une photo de son grand-père tirailleur avec la légende, “Oui Omar Sy j’irai voir ton film notre film à tous en tant que petit fils de tirailleur mon GP était adjudant pour la France en 14/18 bien vu.”. Booba a réagi à ce tweet avec le message provocateur “@rohff Et ta grand mère?!“ ainsi que plusieurs émojis mort de rire et un drapeau de pirate avant d’en remettre une couche dans une story Instagram.

Après ce tweet, Rohff a donné rendez vous à ses fans ce vendredi de 20h à 23h sur la radio Générations pour un spécial Bercy avant d’annoncer la suite pour 2023 tout en souhaitant une bonne année aux internautes sur son compte Instagram. Booba partagé cette publication pour se moquer de lui, “meskin toujours zéro single d’or, ni argent, inconnu à la SNEP, y nous parle de suite… #HP”. Les provocations ont laissé Housni indifférent, il n’a pas répondu aux déclarations de B2O.