Une athlète de MMA brise le nez d’un candidat de Koh Lanta

Dans l’émission Koh Lanta en Roumanie, une combattante de MMA a mis KO un de ses coéquipiers en assénant un violent coup de tête dans le visage. Cette ancienne séquence datée de 2020 qui vaut le détour vient de refaire surface sur Twitter et fait un énorme buzz auprès des internautes depuis quelques jours.

Koh Lanta : Elle l’a mis KO d’un coup de tête !

L’altercation a eu lieu dans l’édition 2020 de l’émission Survivor Romania qui est un équivalent de notre Koh-Lanta en France mais version Roumaine. Ana Maria Pal, une candidate de l’émission à l’époque n’a pas supporté l’échec dans son équipe dans une épreuve. Pratiquante professionnel des Arts martiaux mixtes depuis 2018 et de kick-boxing, la jeune femme comptait bien remporter le concours et n’a pas digéré la défaite qu’elle a causé lors d’un challenge collectif, furieuse. Elle a totalement craqué et un autre candidat a fait les frais de son pétage de plombs.

Ana Maria Pal a asséné un coup de tête à son coéquipier venu à son encontre pour la chambrer. Un geste brutal qui a brisé le nez du candidat, ce dernier est directement tombé au sol et s’est fait mettre KO par l’athlète de MMA. Face à ce comportement honteux, la production a immédiatement procédé à son exclusion de l’émission de téléréalité alors que la séquence a refait surface sur la toile ces derniers jours.

Des fans de MMA ont déploré le fait qu’elle renvoie une très mauvaise image de cette discipline auprès du public avec cet acte répréhensible, en tout cas ses prochaines adversaires dans l’octogone son désormais prévenues.