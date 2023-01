La tension monte entre Rohff et Booba, les hostilités relancées

Ça chauffe sérieusement entre Rohff et Booba !

Les hostilités sont relancés entre les deux rappeurs français ! Après une courte période d’apaisement suite à l’organisation de leur combat avorté l’été dernier en raison d’un désaccord sur les revenus que pourraient générer un tel événement, les hostilités ont repris entre Rohff et Booba ces derniers temps, ils viennent d’avoir des nouveaux échanges virulents sur Twitter.

Les révélations de Booba sur les influvoleurs ont fait du tord à Cyril Hanouna contre qui le rappeur du 92i mène désormais une guerre ouverte et vient de fustiger son émission diffusée sur C8 en affirmant ne plus mettre les pieds là bas pour la promotion de ses projets. Dans la foulée de cette déclaration, Rohff est intervenu pour rappel à son rival qu’il a bien profité de TPMP pour faire la promotion de ses projets après avoir dénoncé ses affiliations avec Vincent Bolloré et Jean Messiah, le tout avec des montages photos pour s’en moquer. B2O n’a pas aimé les messages d’Housni et a répliqué pour s’en prendre à son ennemi.

Provoqué par Housni, B2O le tacle !

L’échange a commencé avec un montage photo sur Twitter de Rohff affichant Booba dans la peau d’un chien tenu en laisse par Bolloré avec la légende « Il a beau aboyer, le Chien obéit toujours à son maître… Plus j’connais l’homme, plus j’aime mon chien. » ainsi que les hastags, « Vendu », « Pas de Face, « Outil du system » et « Balance ». Quelques heures après cette publication Kopp a réagi avec l’extrait vidéo d’Housni à TPMP en 2016 pour faire la promotion des produits de la gamme « Danew by Rohff » pour lui démontrer que lui aussi a profité de son passage chez Hanouna. « Mais attend ma p’tite coui**e de bois c’est pas toi là sur TPMP avec Cyrilhanouna entrain de faire l’influenceur pour ton téléphone révolutionnaire avec ta cravate en acier? » a-t-il ajouté en commentaire de ce tweet avec les tags, « outil du système », « housny foire de paris », « darty 94 » et « première mondiale ». « Rohff t’es un génie » poursuit le DUC pour s’amuser du rappeur du 94.

Booba a continué sur sa lancée en l’accusant d’avoir une fausse montre Richard Mille Skull Titanium RM052 au poignet, un modèle original très rare dont le prix peut atteindre les 1.5 million de dollars comme l’avait révélé Marc Blata en 2021. « Rohff ah ouais tu vas souvent à TPMP en fait. Et ta montre on en parle ou pas besoin » déclare-t-il. Rohff a conclu cette échange en affirmant que tout le monde passe chez Hanouna pour faire la promotion de son actualité mais reproche à Kopp d’y être retourné à plusieurs reprises, d’avoir fait une photo avec Jean Messiha et que sa musique est éclatée.

« Euh tout le monde est passé promouvoir quelques choses chez tpmp Oui et ? J’y suis pas retourné pour l’dernier album toi t’es limite devenu un chroniqueur la bas. Selfie avec 1 facho. T’as beau abuser des avantages de Bolloré pour diviser saturer le game, t’es éclatax en rap » termine Housni, B2O n’a pas donné suite à ce dernier message.

.@rohff ah ouais tu vas souvent à @tpmp en fait 😅 Et ta montre on en parle ou pas besoin? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/HZ2gc3PEwY — Booba (@booba) January 26, 2023