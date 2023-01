Voici pourquoi Aya Nakamura ne veut pas faire le Stade de France

Aya Nakamura refuse le Stade de France et explique pourquoi face à la déception des fans suite à sa déclaration après avoir réussi à remplir trois Bercy.

De retour avec son album « DNK » qui a déjà réalisé 2,7 millions de streams en 24h sur Spotify soit le meilleur démarrage de l’année en France sur la plateforme en une journée, Aya Nakamura s’est récemment exprimée sur la possibilité de se produire sur la scène du Stade de France. “Bercy c’est trop petit pour moi, on dirait” avait-elle réagi au regret de son public après avoir annoncé une troisième date de concert à l’Accor Arena.

Questionnée à plusieurs reprises sur cet étonnant choix de ne pas réaliser un concert dans la célèbre enceinte où l’équipe de France de football a remporté sa première coupe du monde en 1998 que Booba a rempli de 80 000 personnes au mois de septembre dernier, Aya Nakamura s’est justifiée sur les réseaux sociaux : “J’aurais peut-être du faire un Stade de France. Mais je ne voulais pas. Parce que ce n’est pas mon délire”. L’interprète de Djadja s’est ensuite confiée dans les détails sur cette décision lors de son passage dans le podcast Canapé 6 places de Léna Situations.

“Le son n’a pas le même rendu qu’à un Bercy” déplore Aya Nakamura avant de continuer d’expliquer, “Je suis allée à des Bercy, à des Zénith, etc. Je pense vraiment que la meilleure idée, c’est Bercy. C’est aussi pour ça, je pense, que certains artistes le font plusieurs fois”. En effet la salle fermée de l’Accor Arena peut accueillir un peu de plus de 20 000 personnes et le Stade de France 4 fois plus, soit 80 000. Une capacité qu’elle pense plutôt correspondre à un public pour un match de football que pour interpréter en live ses chansons devant se fans. “T’arrives, c’est hyper grand, les gens sont espacés, il faut chercher sa place. Ce n’est pas la même ambiance.” décrit la chanteuse puis elle conclut, “À Bercy, il y a plus d’intimité. C’est plus bon délire, chaleureux. J’étais à celui de Damso et l’ambiance n’est pas la même”.