Gims et son marabout ont failli compromettre le Stade de France de Booba qui s’en amuse

« Gims on savait que tu allais invoquer la pluie » a tweeté Booba quelques heures avant de monter sur la scène du Stade de France samedi dernier pour adresser un tacle au mari de DemDem qui a été au mois de septembre 2019, le premier artiste urbain à remplir officiellement le plus grand stade français avec plus de 72 000 spectateurs alors que B2O vient d’en réunir plus de 80 000.

Booba se moque Gims en référence à un ancien dossier compromettant !

Pour le DUC son clash avec Meugui est loin de toucher à sa fin même si ce dernier ne s’exprimer plus sur leur embrouille ces derniers temps, il avait virulemment critiqué les agissements de Kopp à son encontre et contre sa compagne au mois de juillet dernier. Booba a notamment accusé le couple d’avoir mis en place des escroqueries à Dubai et n’a pas oublié que Gims a utilisé la sorcellerie pour tenter de lui nuire, une accusation qu’il a tenu à rappeler pour s’en amuser.

En effet dans une fichier audio qui avait fuité sur la Toile en fin d’année dernière on a eu la confirmation que Gims a eu recours à la sorcellerie pour faire du tord à Booba avec le même marabout que Manon Marsault. B2O a prouvé cette théorie avec la diffusion de ce fameux vocal de Carla Moreau qui révèle toute l’affaire, « Blata j’aurai besoin de ton expertise (…) allons direct à l’essentiel. Limite si je peux faire les deux, je suis contente aussi. Apparemment le marabout qu’elle a Manon c’est le marabout à Maitre Gims. Ah ouais c’est hyper connu que Gims a fait des travaux pour sa réussite, pour cartonner. Si je peux lier je suis contente (…) Elle m’a raconté que tu peux faire du mal à quelqu’un mais vraiment fort » confesse la candidate de télé réalité dans cet audio. Une déclaration qui rappelle le dossier de Meugui révélé en 2018 dans lequel il avait déclaré souhaiter « l’anéantissement » de Kopp. « Il y a 3 jours, j’ai fait une invocation, j’ai demandé à H-Magnum de prier, ma femme elle aussi elle a prié (…) J’ai demandé l’anéantissement de Booba, j’ai demandé sa destruction pour le mal et l’humiliation qu’il veut tenter de me faire. J’ai demandé à Allah, à Dieu de me trouver une issue favorable » pouvait-on l’entendre déclarer dans un enregistrement.

A l’occasion de son concert événement au Stade de France, Booba s’est rappelé de ce dossier et lorsqu’il a commencé à pleuvoir à Paris dans l’après midi de ce 3 septembre, il a déclaré sur Twitter, « @gims on savait que tu allais invoquer la pluie mais on a déjà anticipé« en référence à cette affaire. Le concert de rappeur du 92i s’est finalement déroulé sans une goutte de pluie et aucun n’indicent n’a perturbé se prestation devant plus de 80 000 personnes ravies par le spectacle alors qu’il a également récemment jugé son featuring en 2012 avec Gims, « éclaté ».