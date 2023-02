Détroit : Les corps de 3 rappeurs retrouvés congelés dans une cave

La ville de Détroit est sous le choc après la découverte des corps congelés dans une cave des trois rappeurs connus sous les pseudonymes de Marley Whoop, B12 et Jugg.

Les trois rappeurs américains Armani Kelly, Dante Wicker et Montoya Givens devaient se produire pour un concert il y a une dizaine de jours mais cela s’est avéré être en réalité un guet-apens. L’événement a été annulé et depuis aucune nouvelle d’eux, le trio était porté disparu et des avis de recherche ont été placardés à Lansing, la ville d’où ils sont originaires. Cette semaine un représentant de la police locale s’est exprimé sur cette mystérieuse affaire au micro de CNN.

« Nous savons que leur concert a été annulé. Puis nous avons une série de questions non résolues auxquelles nous essayons de trouver des réponses […] Nous voulons les aider à les trouver et les ramener chez leurs proches. Nous pensons vraiment aux familles des victimes dans cette affaire. Ils n’ont pas de réponse. Ils ne savent pas où sont leurs proches. Nous avons besoin d’aide. Si quelqu’un sait quelque chose, nous leur demandons de nous appeler. »

Le Detroit News vient d’annoncer que les corps congelés des trois artistes viennent enfin d’être retrouvés avec des blessures par balles dans le sous-sol d’un immeuble abandonné de Détroit. C’est grâce à une enquête pour un autre dossier que la police a trouvé les dépouilles gelés des rappeurs à proximité de la voiture utilisée le soir de leur disparition. « Les résultats d’autopsie peuvent prendre jusqu’à 48 heures en cas de froid extrême » a déclaré le médecin légiste à la presse sur cette affaire dont le mobile de ce qui s’apparente à des meurtres n’est pas encore connue.