Rihanna a livré le pire show du Superbowl, Donald Trump sans pitié

Après l’avoir déjà clashé avant le Superbowl, Donald Trump vient d’en remettre une couche contre Rihanna et y va très fort sur sa performance à la mi-temps de la finale du championnat de la ligue américaine de football américain.

« Rihanna nous a délivré le pire show d’une mi-temps de Superbowl.. Son langage est grossier comme son style« a commenté sans aucune retenue Donald Trump à propos de la prestation de Rihanna à la mi-temps au Superbowl la nuit dernière. Elle a profité de l’occasion pour révéler au monde entier sa grossesse en affichant son ventre arrondi. En couple avec le rappeur ASAP Rocky, la chanteuse américaine est enceinte de son second enfant.

La star mondiale a interprété ses plus grands hits lors cet événement de « Work », « Pon de Replay », « Where have you been » à « Rude Boy », en passant par « Umbrella » et l’iconique « Diamonds ». Cela fait plusieurs années qu’elle n’était plus apparue en public sur scène mais l’artiste Barbadienne n’a pas pu décliner la demande de la NFL et de Jay-Z pour performer au Superbowl avec un superbe spectacle. Rihanna est arrivée en lévitation tout de rouge vêtue sur le terrain du State Farm Stadium de Glendale en Arizona et entourée de nombreux danseurs, elle a ensuite laissé apparaitre son ventre rebondit puis confirmé par la suite être enceinte.

Suite à sa prestation Rihanna s’est encore attirée les foudres de Donald Trump qui a qualifié le concert comme étant le pire de l’histoire du Superbowl. L’ancien président des Etats Unis avait déjà déclaré que la compagne de ASAP Rocky n’a aucun talent et qu’elle profite des opportunités afin d’insulter le pays ou encore que son styliste n’est d’aucune utilité tout en déplorant le choix de la NFL de l’avoir invité pour chanter au Superbowl.

