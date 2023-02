Maes revient sur le jour où il a frappé un journaliste en interview

Le rappeur a perdu son calme !

En pleine promotion de son prochain sol baptisé Omerta à paraitre le 10 mars dont trois extraits sont déjà connus avec les singles « Galactic », « Opaque » et « Fetty Wap », Maes s’est confié dans sa dernière interview pour le média Legend avec Guillaume Pley sur l’anecdote de sa mésaventure avec un journaliste lors de laquelle il est sorti de ses gonds et l’a frappé.

Pour l’une de ses rares grosses interviews à l’occasion de la promotion de son album réalisée à Dubaï avec Guillaume Pley, Maes s’est exprimé pendant plus d’une heure sur différents sujets et a répond très sincèrement à toutes les questions et notamment à celle sur la rumeur de la fois où il a passé à tabac un journaliste. Le rappeur Sevranais a confirmé l’information en expliquant dans les détails l’altercation qui a éclaté pendant cet entretien.

Maes aurait cassé le nez du journaliste

« Il m’a posé une question un peu trop sérieuse à mon goût. Tu me briffes, tu me dis, je vais te parler de tout ça. Mais si tu ne me dis pas et d’un seul coup, tu me dis ‘Alors comme ça on aime les hommes’ t’es devenu fou ou quoi, c’est ma première interview… » décrit tout d’abord Maes avant de continuer, « En vrai, il m’a vu moi, je faisais 77kg, il a dû se dire, je vais lui faire la hagra. Je lui ai envoyé deux trois bonnes, il est reparti avec le nez en mode ‘je rigolais’ quand même c’est un truc de ouf… ».

Le rappeur du 93 a ensuite conclu en assurant que l’interview en question ne sortira jamais car le média impliqué a supprimé la vidéo mais n’a pas révélé son nom, ni celui du journaliste. En 2021 la rumeur avait circulé que Maes avait envoyé un journaliste à l’hôpital refaire son nez et qu’il s’agit de Yérim Sar mais aucun d’eux n’a confirmé l’information.