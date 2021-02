Quand Maes a envoyé un journaliste à l’hôpital refaire son nez

Le récent échange virulent sur Twitter entre Yérim Sar et Booba a fait ressortir une ancienne interview de Maes du mois d’aout 2019 dans laquelle le rappeur de Servan s’était confié sur la pire question qui lui a été posée lors d’une interview en faisant référence à un journaliste sans le nommer.

Le clash entre Booba et Yérim Sar a éclaté suite à la critique très sévère de ce dernier en direct sur la radio Mouv’ contre le single “Ratpi World” une reprise du morceau “Barbie Girl” du groupe Aqua, “Si après 25 ans de carrière, t’en es réduis à faire du Jul avec 4 ans de retard. C’est un peu comme quand tu vois un grand-père qui se déguise en clown pour amuser ses petits-enfants.” a déclaré le journaliste avant de continuer sur sa lancée, “D’un côté, t’as de la peine pour lui et d’un autre côté tu te dis qu’il le fait pour la bonne cause : amuser ses enfants” a-t-il ajouté avant de finir avec un denier tacle contre B2O, “C’est dur la crise de la quarantaine. Et moi, personnellement je préfère que ses rapports aux mineurs se limitent à la musique. Il y a déjà eu R. Kelly là-bas, c’est pas la peine de rééditer”.

B2O a réagi à cette séquence en demandant une interview pour la promotion de son nouvel album Ultra, “Sois là pour m’interviewer j’te promets j’te toucherai pas j’ai du sursis mais on pourra débattre comme des grands garçons” a-t-il notamment réagi alors que le journaliste ne s’est pas laissé faire et a balancé plusieurs tweets contre le DUC faisant des nombreuses révélations avec quelques dossiers compromettants cela avait mis fin à l’échange, le rappeur français est ensuite passé à autre chose.

Mais la communauté des fans de Booba toujours à l’affut pour défendre le rappeur a réagi à cette embrouille en faisant référence à une ancienne affaire impliquant le journaliste, “Le seul argument des ratpi contre yerim c’est « maes ta casser le nez”, “Yerim je crois Maes il l’a pas frappé assez fort quand il l’a envoyé à l’hôpital” peut-on lire dans les commentaires sur Twitter.

En effet dans l’entretien de Maes en 2019 réalisé dans les backstages du Montreux Jazz Festival avec Koba LaD pour l’émission de Couleur 3, NAYUNO, le rappeur Sevranais s’est exprimé sur la pire question en interview, “Le journaliste s’en souvient, J’te mens pas hein! Le journaliste là crois-moi, il est parti à l’hôpital, il a refait son nez bien. Il s’en souvient bien t’inquiète pas” a-t-il répondu, une information qu’il avait ensuite encore confirmé quelques mois après dans une seconde interview pour le média “Alohanews” sur une rencontre avec un journaliste qui s’était mal passée et ce dernier avait fini avec un mauvais visage à la fin.

Maes n’a jamais révélé la question posée par le journaliste qui serait selon les rumeurs “Quand vous êtes au pieu avec Booba est-ce que c’est toujours à toi de faire la femme ou vous alternez des fois ?” et n’a jamais donné son nom mais il devrait bien s’agir de Yérim Sar, Booba avait d’ailleurs posté à l’époque une photo de ce dernier dans une story avec un marteau sur son nez et la légende “Ca va mieux ton nez boloss ?”.

