Dawala réagit aux révélations de Gims sur l’argent qu’il n’a pas reçu

« Dawala a jeté un poison… », Gims a fait des lourdes accusations contre Dawala dans sa dernière interview en affirmant que le producteur de la Sexion D’Assaut a causé la fin du groupe Parisien en créant des tensions notamment avec Black M et d’avoir refusé de le payer. Le patron du label Wati B se donne un droit de réponse et va s’expliquer sur cette affaire.

Dawala réplique aux accusations compromettantes de Gims !

Invité la semaine par LeChairman pour un entretien dans l’émission Oui Hustle sur Youtube, Gims s’est exprimé longuement en réponse aux diverses questions du journaliste et notamment sur la fin de la Sexion D’Assaut. Alors que le groupe s’est brièvement reformé l’année passée pour une dernière tournée le conflit avec Dawala n’a pas pu se résoudre, l’album tant attendu depuis des nombreuses années par les auditeurs, Le Retour Des Rois est annulé et ne sortira jamais. Dans ses propos, Meugui fustige son ancien producteur, principale fautif de cette dissolution du groupe selon lui.

Gims a vivement critiqué le boss du Wati B et l’accuse même d’avoir détourné de l’argent au détriment des membres du groupe Parisien en citant plusieurs exemples pour tenter d’accréditer ses révélations. Ce différent entre eux a d’ailleurs fait éclater des tensions avec son compère Black M d’après le mari de Demdem. « Bien sûr, il y a eu des tensions » déplore l’interprète de Bella puis précise, « c’est né de tout ça. Dawala a jeté un poison donc j’étais vu comme le mouton noir, donc j’ai dû partir, me forger et monter mon équipe. Je n’ai pas eu le choix, en fait ».

La vérité sur la fin de la Sexion D’Assaut bientôt révélée ?

Gims regrette également que cette histoire se soit terminée par un procès et son départ de la Sexion D’Assaut pour une carrière en solo débutée en 2013 avec son premier album Subliminal. Dawala n’a pas immédiatement réagi aux accusations de Meugui mais face à au buzz des accusations, il a accepté de donner sa version des faits dans le prochain épisode de Oui Hustle. LeChairman, l’animateur de l’émission a ensuite fait passer un message pour préciser que le but de son programme n’est pas d’être un tribunal afin de régler des comptes mais de faire du social avant tout et c’est pour cela qu’un droit de réponse est donné au fondateur du label Wati B.

Dawala a ensuite relayé dans sa story un extrait d’une autre interview à venir avec le média Booskap cette fois-ci dans laquelle le journaliste lui fait visionner les propos de Gims à son encontre. Il fait part de son désaccord mais la courte séquence ne livre pas plus d’informations pour le moment sur sa réponse, des explications seront donc sans aucun doute données dans les deux interviews à paraitre très bientôt.