Gims dézingue Dawala et l’accuse d’avoir créé les tensions avec Black M

« Les gens me voyaient à la TV, ils pensaient que j’étais déjà millionnaire », Gims s’est confié sans concession dans sa dernière interview pour le média Oui Hustle et fait des révélations sur son conflit avec Dawala ainsi que la fin de la Sexion D’Assaut.

Dans le dernier épisode de Oui Hustle face à LeChairman, Gims s’est exprimé au sujet de sa religion, du Congo, de la géopolitique, du show-business, de la famille et longuement sur Dawala, son ancien producteur avec qui il est en discorde depuis son départ du label Wati B pour lancer sa carrière sans ses compères. Après le succès avec son groupe la Sexion D’Assaut et plusieurs consécrations, Meugui a fait ses débuts sans le groupe parisien en 2013 avec un premier album baptisé Subliminal avant de connaitre une réussite phénoménal en solo.

Gims balance tout sur les manigances de Dawala !

Gims a tenté de reformer la Sexion D’Assaut pour sortir un nouvel album, le groupe a fait une tournée l’année passée dans toute la France mais la réalisation de cette opus n’a pu se faire en raison d’un différend avec Dawala. Meugui l’accuse d’avoir détourné de l’argent au détriment des artistes, « On chantait Désolé, on chantait Wati by night dans des clubs, et je repartais 250 euros. Je faisais Paris-Quimper en viano, pour aller me chercher ces 250 euros mais je n’avais pas le choix. Les gens me voyaient à la télé, ils pensaient que j’étais déjà millionnaire » décrit-il sur la période d’avant la dissolution du groupe Parisien.

Le mari de Demdem raconte ensuite que Dawala a causé la fin de la Sexion D’Assaut en faisant naitre des tensions dans le groupe avec ses manigances, « Tous ces conflits et le déchirement, c’est lié à ça aussi. C’est lui qui était responsable de ça parce que derrière quand je parlais un peu avec les bookeurs, ils me disaient ‘Mais je vous ai donné 16 000 euros’, ‘Là, je vous ai donné 10 000 euros’, ‘Là, 8000 euros’, mais tu regardes ton porte-monnaie et il y a 250 euros ». Gims révèle avoir négocié une augmentation pour les performances du groupe lors de la tournée en 2011 avant de préparer son départ du label. Le journaliste le questionne par la suite sur la rumeur des tensions avec Black M qu’il confirme « Bien sûr, il y a eu des tensions, c’est né de tout ça. ».

« Dawala a jeté un poison donc j’étais vu comme le mouton noir, donc j’ai dû partir, me forger et monter mon équipe. Je n’ai pas eu le choix, en fait » conclut Gims qui a réglé le conflit avec Dawala devant le tribunal pour obtenir gain de cause et a confirmé il y a quelques que la Sexion D’Assaut, c’est définitivement fini.