SDM en plein délire devant un match, la scène géniale révélée par sa copine

SDM complètement fou devant le Milan AC !

SDM est prêt pour une carrière de commentateur sportif ! Le rappeur du 92i est fan de football, il s’était agacé face l’élimination du Paris Saint Germain lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich au mois de mars dernier et s’en était pris virulemment à Macro Verratti mais il est aussi un supporter du Milan AC comme le prouve une séquence dévoilée par sa compagne.

Lors d’une interview, SDM avait révélé avoir un très bon niveau foot, plus jeune, il a même affronté des joueurs devenus aujourd’hui des internationaux comme Coman et Rabiot lors d’un tournoi en précisant les avoir battu. Dans sa jeunesse le rappeur français d’origine congolaise espérait d’ailleurs être recruté par un gros club pour faire carrière avant de finalement se tourner vers la musique.

L’auteur de Ocho est un supporter du PSG mais aussi du l’AC Milan, « Je suis trop à fond ! Ma mère me crie souvent dessus parce que je fais trop de bruit. Même les gens qui me suivent sur les réseaux le voient. Je crie trop, je supporte l’équipe comme si j’étais au stade alors que je suis dans mon salon. C’est incroyable. Quand le PSG a pris la remontada, j’ai lâché une larme. Je suis un vrai supporter. », a-t-il confié au sujet de sa passion pour le foot et le Paris Saint Germain.

Quand l’équipe favorite de ton mec joue la Ligue des Champions…

Comme il l’a expliqué, SDM est bien un grand de foot, sa compagne vient de le démontrer en le filmant devant un match du Milan AC. Dans une story, elle a diffusé les commentaires du rappeur devant une rencontre du club Italien et c’est légendaire. Il a craqué suite à la qualification des Rossoneris en demi-finale de la Ligue des Champions face à Naples, si le club Italien arrive en finale de la compétition, le chanteur risque de devenir complètement fou.

Dans son actualité musicale du moment SDM vient de collaborer avec Usky sur le single Rétina que les deux rappeurs ont clippé.