SDM a joué contre 2 joueurs des Bleus et les a battu

SDM a rencontré Adrien Rabiot et Kingsley Coman lors d’un tournoi de football quand il était jeune, le rappeur les a battu !

Après le démarrage réussi de son album “Liens du 100” pour sa première semaine d’exploitation, SDM poursuit la promotion de cet opus. Ce matin l’artiste du 92i était de passage dans les locaux de la radio Skyrock pour dans le morning de Difool et il a fait quelques confidences sur sa rencontre plus jeune avec des joueurs de l’équipe de France.

En 2018 lors de la coupe du monde en Russie, Griezmann et ses coéquipiers se sont ambiancés sur les titres de Vegedream et Naza, pour cette nouvelle édition du mondial au Qatar, le joueur de l’Atletico de Madrid a rythmé les Bleus avec un titre de SDM. En effet dans une séquence postée sur les réseaux, le numéro 7 de la France a mis le feu dans le bus sur le morceau “Van Damme“ extrait du premier album du rappeur du 92i. Ce dernier vient de réagir à cette vidéo à l’antenne de Skyrock.

“Antoine Griezmann qui t’écoute grave SDM” commente Difool, “Ouai je vois ça dans le bus et tout” réagit SDM. “Il est dans le bus, tiens écoute, ça c’est Antoine Griezmann qui … c’est Van Damme qu’il adore, écoute bien” poursuit l’animateur avant de diffuser les images et de questionner le chanteur “Il est à fond dans le truc, quand t’as découvert la vidéo t’as réagi comment ?”. “J’étais comme un ouf, tu sais c’était comme ceux que Kimpembe, il jouait sur l’enceinte en 2018, c’est à mon tour” a-t-il répondu avec le sourire. Dans la suite de l’émission l’interprète de Jack Fuego a confié une anecdote de jeunesse lorsqu’il a joué contre le PSG.

SDM est revenu sur un tournoi en U13 avec son club de Clamart, il a battu à l’époque le Paris Saint Germain d’Adrien Rabiot et de Kingsley Coman en demi-finale du tournoi d’Antony. Une anecdote footballistique marquante sur laquelle il s’était déjà exprimé plus en détails l’année passée dans une interview pour Onze Mondial. “C’était en U13 lors du tournoi d’Antony, un tournoi réputé à l’époque avec de gros clubs. C’est un de mes plus beaux souvenirs. On avait remporté ce tournoi. J’avais fait un match de ouf en demi-finale ! C’était contre le PSG, tu avais des mecs comme Coman et Rabiot sur le terrain. C’était lourd !“ avait-il décrit avant d’ajouter, “Je me souviens, Coman avait déjà sa grosse touffe. Je m’y croyais tellement qu’à la fin du match, je suis allé voir les joueurs adverses pour leur demander d’échanger les maillots. Mon coach m’a dit : « Qu’est-ce que tu racontes ? Tu n’as qu’un maillot, garde le ! ». J’avais fait un gros match. Dans ma tête, je me disais : « Là, on va jouer contre le PSG, si ça se trouve, un mec va me recruter ».”.

Lors de cet entretien, SDM avait également expliqué qu’il aurait pu percer dans le football mais ne pas s’en avoir donné les moyens de le faire et avoir préféré se lancer dans la musique.