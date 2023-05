La Fouine casse encore internet avec son physique titanesque à la Hulk

La Fouine a subi un transformation digne de Captain América ! Même s’il n’a pas d’actualité musicale en ce moment à l’exception de sa collaboration avec le groupe 47Ter sur le single « Si j’avais » le mois dernier, Laouni fait parler de lui auprès des internautes en particulier pour son physique avec une métamorphose de plus en plus impressionnante.

La Fouine a mis de côté la musique quelques temps avec aucun nouveau titre depuis son dernier album XXI paru en 2021 mais a tout de même était actif avec quelques collaborations et devrait revenir les prochains mois avec un nouveau projet. Laouni s’est trouvé une nouvelle passion ces dernières années la musculation, à l’âge de 41 ans, le rappeur de Trappes est au meilleur de sa forme physique. Adepte de la salle de sport, son évolution est renversante et il continue d’afficher sur ses réseaux son corps ultra musclé.

La Fouine a des pneus à la place des pectoraux !

A suivre aussi : La Fouine métamorphosé physiquement, il affiche son imposante prise de masse

Les récentes publications sur les réseaux de La Fouine ont enflammé la toile et il vient de récidiver. L’artiste du 78 s’est encore affiché torse nu alors que les fans s’étaient mis à l’imaginer le voir se confronter avec cette nouvelle apparence à Booba, son rival est également un fan de la salle de musculation et se filme souvent sur Instagram dans une séance d’entrainement, cette fois-ci, les internautes ont encore fait l’éloge de Laouni pour sa dernière vidéo sur Snapchat et les commentaires ont fusé, certains ne l’ont même pas reconnu avec un tel changement physique par rapport à ses début dans la musique.

« Ma parole j’ai une photo avec lui qui doit dater de 2010 qqch wAllah c moi j’étais + imposante que lui ak mes kilos là il faisait la largeur de ma cuisse mtn c’est un ours comme ça », « MAIS IL SE GONFLE À QUOI???????? J’suis choquée c’est VRMT LA FOUINE CAv?!,!? », « Je ne sais pas ce que le peuple en pense mais le changement de masse musculaire chez la fouine c’est digne d’un film Captain America », « Ptdrrr j’ai l’impression j’ai raté un truc, depuis qd il est stock comme ça » ont réagi les Twittos, des compliments qui vont vraisemblablement faire plaisir à La Fouine avant de retour muscial.

Article en lien : La Fouine ne connait pas Bande Organisée de Jul, la scène lunaire

Je ne sais pas ce que le peuple en pense mais le changement de masse musculaire chez la fouine c’est digne d’un film Captain America 😮😮😮. #LaFouine pic.twitter.com/swSJDkRnUW — Rod Breezy (@kitokostic) April 30, 2023

Ma parole j’ai une photo avec lui qui doit dater de 2010 qqch wAllah c moi j’étais + imposante que lui ak mes kilos là il faisait la largeur de ma cuisse mtn c’est un ours comme ça — 𝚕𝚊𝚍𝚒𝚏 (@freebilna) April 30, 2023

Ptdrrr j’ai l’impression j’ai raté un truc, depuis qd il est stock comme ça pic.twitter.com/vGxbqtSO8i — Nesquik🇪🇸 (@LeNesquik7) April 30, 2023

Mais la Fouine depuis quand il a des pneu à la place des pectoraux ? Il me fait peur pic.twitter.com/Sc8ygvxtJb — 🦋 (@Wideed_) April 30, 2023

Je pense c’est lui sous l’armure de La Montagne dans Game of thrones — 𝚕𝚊𝚍𝚒𝚏 (@freebilna) April 30, 2023