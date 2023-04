La Fouine métamorphosé physiquement, il affiche son imposante prise de masse

Il a changé La Fouine depuis ses débuts dans le rap en 2001 avec son tout premier maxi baptisé “J’avance” puis sa mixtape “Planète Trappes” en 2004 et son premier succès avec l’album “Bourré au son” en 2005. A cette époque Laouni avait une toute autre apparence qu’aujourd’hui avec un physique plus maigrichon et sa fameuse barbichette, c’est avec ce style qu’il a fait ses premiers pas dans le rap.

L’impressionnante transformation physique de La Fouine

La Fouine avait en effet un physique bien différent de celui qu’il affiche maintenant. Discret musicalement ces derniers mois, Laouni a dernièrement fait sensation avec un freestyle dans les locaux de la radio Générations et pour sa collaboration avec le groupe 47Ter sur le single “Si j’avais”. Le rappeur de Trappes reste aussi très actif sur ses réseaux pour être proche de sa communauté et poste parfois des images de ses séances de sports, il est devenu un adepte de la musculation.

Exilé à Las Vegas, La Fouine impressionne souvent ses fans avec des photos à la salle de musculation et de son évolution corporelle. Dans sa dernière publication sur Instagram, l’artiste originaire du 78 apparait encore une fois avec une sacré métamorphose et a surpris ses abonnés en cumulant plus de 50 000 “J’aime” en quelques heures. Sur le cliché Laouni apparait avec le maillot rouge de l’équipe de foot du Maroc et le flocage 78 en référence à ses origines. Dans les commentaires les internautes ont salué cette performante prise de masse avec sa nouvelle carrure à l’opposé de celle d’il y a plusieurs années au début de sa carrière comme permet de le comparer le montage visuel ci dessus.