6ix9ine s’autoproclame N°1 des rappeurs dans le monde

Nouvelle déclaration sensationnelle de 6ix9ine fidèle à lui-même ! Discret musicalement depuis l’échec de son dernier album, l’artiste américain aux cheveux colorés a retrouvé son public Européen en Roumanie sur scène et a fait passer un message à tous ceux qui le critique en assurant tout simplement le meilleur rappeur.

6ix9ine affirme être le meilleur rappeur !

Souvent traité de « balance » (en anglais, « snitch ») en raison de son implication dans une affaire judiciaire en 2019 pour avoir témoigné contre ses anciens associés et membres du gang Nine Trey Gangsta Bloods, Tekashi6 69 a complètement retourné la scène en Roumanie devant une foule en liesse et a partagé les images de l’événement sur Instagram avec la légende : « 3 ans sans musique. 3 ans sans radio et sans soutien de l’industrie. Je me réveille et décide de faire de la musique de nouveau et de performer devant 40.000 personnes » avant d’ajouter « Je serais pour toujours le rappeur numéro 1 au monde et toujours reconnaissant ». Les fans de 6ix9ine ont apprécié la publication avec plus d’un million de « J’aime » mais ses propos vont encore faire débat et il risque de s’attirer les foudres des autres rappeurs.

Bien que 6ix9ine ait connu un certain succès dans l’industrie musicale avec des chansons à succès comme « GUMMO » et « FEFE » avec des millions de vues, Tekashi6 69 est un artiste controversé qui a été impliqué plusieurs scandales et multiple les provocations contre les autres rappeurs. Ce comportement ne lui a pas toujours réussi, car son dernier opus en date TattleTales paru en 2020 a été un flop en termes de ventes, mais il peut se vanter d’être encore aussi populaire sur Internet avec ses 22 millions d’abonnés sur Instagram et le clip Bori paru au mois d’avril qui a atteint les 30 millions de visionnages sur YouTube en 4 semaines en attendant de découvrir son prochain album actuellement en préparation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @6ix9ine