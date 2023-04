6ix9ine prouve de la meilleure des façons ne pas être une balance

Vous allez enfin comprendre pourquoi 6ix9ine a réellement collaboré avec les autorités contre ses anciens amis. Libre depuis 3 années maintenant suite à sa réduction de peine, depuis sa sortie de prison Tekashi 69 est accusé d’être une balance, il vient enfin de se confier très sincèrement sur son choix d’avoir donné les noms de ses ex associés à la justice lors de son procès.

Depuis son retour sur le devant de la scène après la fin de sa détention, 6ix9ine se traine la réputation de “snitch” (rat) aux Etats-Unis pour être accusé d’être une balance. Le rappeur américain a dénoncé les agissements des membres de son ancien gang afin d’obtenir une libération anticipée. Après s’être fait agresser il y a trois semaines dans une salle de sport par plusieurs individus, Tekashi 69 vient d’accorder une nouvelle interview dans laquelle il s’est exprimé sur son association avec la police et sur les critiques à son encontre pour avoir balancé.

6ix9ine révèle enfin pourquoi il a balancé ses associés !

Au début de cet échange à ce sujet, le journaliste est questionné par 6ix9ine s’il pourrait coucher avec la compagne d’un de ses amis avant de prendre pour exemple le producteur de son émission, ils travaillent et gagnent donc de l’argent ensemble démontre-t-il pour argumenter son explication. “Par jalousie et pour la passion de l’argent, tu vas l’enlever ?” demande le chanteur à son interlocuteur puis démontrer qu’avant de donner des noms à la police il a été trahi par ces individus.

“Si tu es ami avec quelqu’un et que vous n’êtes pas que des amis. Tu fais du business avec quelqu’un et tu ne fais pas que de l’argent avec cette personne, cette personne est ton ami. Tu le respectes et tu fais attention à lui (…) C’est qui le vrai rat ? Tous ceux qui connaissent mon histoire diront : ‘C’est pas une balance, ce n’est pas un rat. Les amis qu’il pensait être ses amis n’étaient pas ses amis…” décrit 6ix9ine pour justifier ses actes tout en assurant ne pas être une balance selon son point de vue pour les raisons évoquées ci-dessus.