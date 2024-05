Bianca Censori inspire Rita Ora avec sa tenue très osée

Rita Ora affole le Met Gala avec une robe de perles : inspiration Bianca Censori ou simple rideau ?

Le Met Gala 2024 est révolu et parmi les tenues les plus audacieuses, celle de Rita Ora a incontestablement marqué les esprits. La chanteuse a repoussé les limites de la mode en arborant une création unique qui n’a pas manqué de susciter des comparaisons avec le style osé de Bianca Censori, l’épouse de Kanye West.

Lors de cette soirée au Metropolitan Museum of Art, Rita Ora a défié les conventions en portant une robe composée uniquement de perles cousues sur un body nude. Cette création sur mesure signée Marni mettait en scène un body beige agrémenté de perles colorées qui pendaient sur son corps tel un rideau, couvrant sa poitrine et son entrejambe. Ses hanches et ses jambes étaient toutefois entièrement exposées.

Dans une interview accordée à Vogue, Ora a révélé l’origine antique des perles qui ornaient sa robe, affirmant qu’elles étaient “plus vieilles que quiconque sur cette planète” et dataient “du 1er et du 2ème siècle avant Jésus-Christ”. Pour la chanteuse, cette création représentait une “véritable tapisserie de l’artisanat humain”.

Après son passage sur les marches du Met Gala, Ora a partagé sur Instagram plusieurs photos de sa robe accompagnées d’une longue légende remerciant l’équipe ayant confectionné cette pièce unique.

La robe d’Ora a rapidement fait jaser sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions hilares de la part des internautes. Certains l’ont comparée à un “rideau”, tandis que d’autres ont évoqué une inspiration tirée du style de Bianca Censori, connue pour ses tenues excentriques et révélatrices.

Parmi les commentaires les plus populaires, on peut citer : “La robe a peut-être une histoire, mais le look me donne des vibes de la femme de Kanye”, “D’accord, j’en avais un qui pendait à ma porte d’entrée” ou encore “Rita ressemble à ces rideaux de perles qu’on accrochait aux portes dans les années 90”.

Qu’il s’agisse d’une œuvre d’art audacieuse ou d’un simple rideau revisité, la robe de Rita Ora a incontestablement marqué l’édition 2024 du Met Gala.