Drake et Metro Boomin devraient faire la paix

21 Savage a exprimé l’espoir de voir une réconciliation entre Drake et Metro Boomin. Durant une session Instagram Live le week-end dernier, le rappeur a confié son souhait de voir ses amis mettre un terme à leur conflit. Il a souligné qu’il en avait assez des questions concernant leur différend et qu’il était convaincu qu’ils finiraient par s’entendre.

21 Savage milite pour une réconciliation entre Drake et Metro Boomin

“Metro est comme un frère pour moi, et Drake est également mon frère. Ils vont régler ça, c’est sûr”, a-t-il affirmé. Depuis que Metro Boomin a officialisé son clash avec Drake en sortant son album collaboratif avec Future intitulé “We Don’t Trust You”, 21 Savage est resté relativement discret.

Metro Boomin a récemment répondu à Drake avec un nouveau diss track, en réaction à une provocation de ce dernier dans son morceau “Family Matters”. Il a également encouragé les fans à poser leur voix sur un instrumental baptisé “BBL Drizzy”, offrant, à la meilleure performance, un beat gratuit.

21 Savage espère que cette dispute prendra fin et que les deux artistes trouveront un moyen de se réconcilier. Ils ont en effet collaboré à plusieurs reprises par le passé et ont développé une solide amitié. L’avenir nous dira si Drake et Metro Boomin parviendront à surmonter leurs différends…