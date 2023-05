Booba tacle Sadek pour défendre Leto et Ninho insultés

Dans la fuite d’un vocal, Sadek tient des propos choquants sur Ninho et Leto en les traitant notamment d’esclaves, ce dernier a obtenu le soutien de Booba qui a relayé l’affaire sur Twitter pour s’en indigner alors que Dek-sa est pour le moment resté silencieux sur cette polémique tout comme ses compères.

Leto attaqué, Booba le défend !

Le leak de cet enregistrement audio a surpris tout le monde. En début d’année, Sadek a fait son retour musical et s’est confié dans une longue interview face à son ancien lui afin de se remettre en question pour déplorer son attitude dans le clash face à Booba pour y avoir singulièrement impliqué les familles dans cette embrouille et il a aussi fait son mea culpa sur son différend avec Leto dans le but de s’excuser. Le clash avec le membre du groupe PSO Thug semble donc de l’histoire ancienne, mais la fuite d’un vocal de Johnny Niuuum non daté risque de relancer les hostilités en raison des propos :

Pour de vrai les gars hein, j’ai été trop bon, trop gentil. Des gros fils de pu*e comme Leto, des gros suceurs de bi*e comme Leto, je les ai sortis de galère, j’ai été cool avec eux. Je sors un son avec DA Uzi et lui, ce gros fils de pu*e, que si je ne l’avais pas fait il y a huit mois, je n’aurais jamais voulu sortir maintenant, il ne le publie pas. Gros fils de pu*e, pour de vrai.

Booba a partagé cet extrait sur Twitter avec écrit une partie des paroles de Sadek : « ‘Il faut les traiter comme des esclaves, c’est c’qu’ils sont…’ ». Même s’il n’apprécie pas particulièrement à Ninho qui s’en était pris plusieurs fois sur les réseaux, B2O est proche de Leto, les deux rappeurs ont collaboré en 2020 sur le single « Charbon ».

Il a d’ailleurs remis en place un internaute en train d’expliquer ce sont les maisons de disque ciblées par les propos de Dek-Sa, « Il parlait des maisons de disques qui les traitaient comme des esclaves. Là, c’est hors contexte » répond un Twitter à B2O, « Et “Leto le gros fils de pu*e” c’est hors contexte ou c’est contexte ou c’est comment ? », réplique le rappeur du 92i.

Aucun des trois protagonistes de cette affaire ne s’est exprimés sur le « leak » de ce vocal, mais Booba va suivre de prêt toute cette histoire, car cela pourrait bien un coup prépare à l’avance afin de faire le buzz pour la sortie prochain du nouvel album de Sadek.

« Il faut les traiter comme des esclaves, c’est c’qu’ils sont… » 🙈🙉🙊 pic.twitter.com/nij2aI22ND — Booba (@booba) May 4, 2023

et « Leto l’gros fils de pute » c’est hors contexte ou c’est contexte ou c’est comment? — Booba (@booba) May 4, 2023