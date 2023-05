Une bagarre éclate entre Chris Brown et Usher qui finit avec ensanglanté

Une soirée qui finit mal ! La fête d’anniversaire de Chris Brown pour ses 34 ans ce 5 mai s’est apparemment terminée par des violences, selon diverses sources sur Internet, avant que des images ne fuitent d’une altercation avec Usher. Cette rumeur reste à confirmer, mais les informations sur le sujet l’accrédite de plus en plus.

Selon ces divers médias américains, il ne s’agissait pas d’un différend personnel, mais plutôt de la défense d’une victime des actions de Brown. Usher a organisé une soirée dans une patinoire pour l’anniversaire de Chris Brown, avec des invités comme Mario et Bow Wow. Cependant, à un moment donné de cette fête, Breezy était assez ivre, ce qui a évidemment aggravé les choses, il a manqué de respect à Teyana Taylor et l’a approchée en état d’ébriété.

Visiblement, l’une des personnes essayant de calmer Chris Brown n’était autre qu’Usher lui-même, il a tenté de le repousser pour l’éloigner de Teyana Taylor. Apparemment, à un moment donné de leur dispute, Brown a qualifié la star du R&B de « lâche » et déclare « je m’en fous mec, je l’emmerde », une altercation a ensuite eu éclaté et ce dernier a terminé avec le nez ensanglanté après s’être interposé selon des nombreuses sources.

Chris Brown était alcoolisé et irrespectueux envers une femme, Usher s’est interposé et a fini avec le nez ensanglanté. pic.twitter.com/OE7ohSuUAd

❌ Les premières images de l’altercation entre #ChrisBrown et #Usher sont arrivées.. et on voit Usher qui essaie d’éloigner #ChrisBrown de #TeyanaTaylor.

Et Chris dit : « je m’en fous mec, je l’emmerde ».

Selon les infos, leur « bagarre » aurait eu lieu ensuite. pic.twitter.com/srVPhdY5hx

