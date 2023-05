Cédric Doumbé juge cash la boxe des rappeurs : Maes c’est naze, Rohff est au dessus de Booba

Après des semaines à faire le buzz sur la ligue qu’il va rejoindre, Cédric Doumbé vient enfin d’officialiser sa signature en PFL et le nom de son premier adversaire vient de tomber. Il s’agit de Jarah Al Silawi. En attendant d’affronter dans l’octogone le combattant de MMA Jordanien le 23 juin prochain, l’ancien champion de kickboxing a accordé une nouvelle interview au média Ptit Delire Tv et s’est exprimé sur le niveau de boxe des rappeurs Maes, Rohff, Booba et PLK.

Dans l’interview la Graillance, l’athlète français de MMA a jugé le niveau de boxe des rappeurs français. « Je vais te montrer des petites vidéos de rappeurs, de créateurs de contenus qui sont en entrainement et tu vas me dire si les mouvements sont bien maitrisés, s’il y a des axes d’améliorations » explique le journaliste au début de la séquence avant d’annoncer, on commence par Booba. « Je vais faire les critiques » commente tout d’abord Cédric Doumbé. « Les esquives sont rapides » réagit Karlouchki mais le combattant de MMA n’est pas convaincu par la prestation du DUC, « Techniquement, on voit qu’il a déjà boxé, c’est pas dégueu. Juste comment il bouge, je sais si c’est amateur, s’il a déjà boxé, et je sais si c’est professionnel. Dans le ring, ça ne tient pas un round. ».

Maes, c’est claqué commente Cédric Doumbé !

« Y en a ils vont se faire bluffer juste par la combinaison, c’est-à-dire, ça fait pas, pas, pas, pas. Ça, c’est un truc que tu vas jamais faire en combat, c’est de la chorégraphie, maintenant ce que moi, je regarde, c’est la gestuelle. Comment il bouge, il est déjà mieux que Booba. Tu vois quand il frappe comme ça, quand ça frappe à la leçon, tu sens le niveau, il est au-dessus » décrit ensuite Cédric Doumbé face aux images de Rohff en train de boxer en le comparant à Booba avant de passer à Maes, « Non, c’est naze, non, non, Maes y a rien gros. Ouais bon, c’est claqué pourquoi, la manière dont il amène la technique, ça se voit qu’il maitrise pas, ça se voit qu’il a du mal à la placer, il tombe, il ne sait pas placer son corps, il maitrise pas le truc. ».

Après Booba, Rohff, Maes, c’est au tour de PLK, « C’est pas mal, c’est entre Booba et Rohff, c’est en dessous de Rohff, c’est au-dessus de Booba au niveau de la gestu ». Des commentaires élogieux envers Housni qui devrait lui faire plaisir alors qu’il avait défié son rival B2O sur le ring l’été dernier, mais cela ne s’est pas conclu.