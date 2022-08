Rohff veut un combat de MMA avec tous les gains pour le gagnant, Booba refuse

Les négociations se compliquent sérieusement entre Rohff et Booba, les deux rappeurs poursuivent leur discussion par publications interposées sur les réseaux sociaux en se provoquant mutuellement mais ne sont toujours pas en accord sur les termes de l’affrontement alors que Housni vient de proposer un combat de MMA mais B2O n’est toujours pas convaincu par la façon de gérer les bénéficies de cet événement.

Rohff ne veut pas faire gagner de l’argent à Booba !

Housni et Kopp se déchainent sur Twitter ! « Après toutes les humiliations qu’il fait aux artistes, leurs parents, aux femmes, mères de famille, toutes les intrusions qu’il fait dans les vies privés, la discorde et la division qu’il cause dans l’rap moi j’vais lui faire gagner de l’argent ? Tu vas rien encaisser non tu vas payer » a déclaré Rohff en fin de semaine sur leur combat en assurant qu’il ne veut pas que son rival ne touche de gains grâce à leur face à face sur le ring.

« Y a deux solutions! Soit il est vraiment fou soit c’est sa technique pour esquiver le combat car il sait que y a que dans les bars qu’on se bat gratuit. Ce combat c’est 50M minimum chacun. Le plus grand lâche du rap fr. Pas de combat pas de dons! Sale égoïste tu peux pas refuser! » a répliqué Booba en désaccord avec le rappeur du 94 avant d’ajouter, « Qui dans l’histoire a déjà refusé un combat parce qu’il ne voulait pas que son adversaire gagne de l’argent? PERSONNE. Ça n’existe pas!!! Il a juste peur de moi, peur de faire ce combat, peur de perdre devant la France entière. C’est juste un lâche. Et y m’a bloqué ».

Les négociations entre les deux rappeurs s’intensifient !

En effet Rohff a bloqué Booba sur Twitter depuis le début de leur choix de se battre avant de l’accuser de fuir le combat, « Tu m’as tjs fuis. Tu tweet que pour manipuler le publique ça te suffit. Tu penses comme une Escorte tu veux pas t’coucher gratuitement. J’ai une dignité, ya pas d’histoire d’argent entre nous j’ferai rien gagner à un sataniste Reste en chien y’a juste un KO à gratter EasyWork 50M ». « Il s’agit pas d’un championnat du monde y a aucune ceinture en jeu c’est un règlement d’compte srx tu joues la princesse protégée qui traîne dans les salons dbeauté dboulbi t’es pas un adversaire t’es un ennemi et qui ferai gagner des millions à son ennemi? Vous êtes des ouf », a-t-il précisé concernant ses intentions.

B2O a poursuivi en affirmant qu’Housni le craint, « Tu as peur… T’as choisi Anglaise déjà comme un bon lâche. Dans la rue c’est infaisable j’suis trop côté et dans la rue tu fais des 10 contre 1. Par contre j’ai dis oui pour le ring. C’est toi qui refuse. Ton excuse tu ne veux pas que je gagne d’argent, t’es un grand clown ». L’auteur de PDRG a réaffirmé son choix de pas faire gagner d’argent à son ennemi, « J’rigoles pas avec toi je te veux du mal j’te ferai aucun bien t’es un haggar une pourriture t’as pas bcp d’argent en vrai t’es rien multimillionnaire du tout jamais j’te ferai gagner 1 euro Ce qui compte c’est la bagarre. Tout est prêt je t’attends ! ».

Toujours aucun compromis concluant entre B2O et Housni

« J’ai trouvé le compromis Là meilleure solution. Étant donné que j’veux pas te faire gagner d’argent. On reste sur ta 1ère idée « du tiers qui va proposer un contrat qu’on va signer » Et Que le gagnant empoche tout les gains !!! Zéro pour le perdant. Accepte si t’es sûr de toi ! » poursuit notamment Rohff dans ses nombreux tweets de la suite de leur échange. « Ferme la t’as fatigué tout l’monde. Hier c’était “Dieu est grand on se croisera” avant c’était “viens demain j’te paye le billet en first” tu veux plus aider les enfants malades? T’es un grand clown va préparer ta tournée annulée et vas t’faire soigner. », a répondu Booba avant que Housni ne réplique, « Il n’existe aucun contrat de boxe qui se plie en quelques jours. Des fois 1an. Tu as proposé 1 tiers sachant qu’on allait être en désaccord puis tu t’es retracté et parle 50/50. J’veux tjs aider les enfants malades. Personne n’est fatigué Accepte on met tapis. N’esquive pas Courage ».

Rohff a finalement proposé des nouvelles conditions avec un combat MMA et tous les gains pour le gagnant, « MMA y’a tout on peut se mettre des coudes à la tchikita, des tibias à la buakaw, de l’anglaise à la Canelo. Lutter soumettre et s’étrangler !! Ça se rapproche du tête à tête que j’veux vazy accepte ! On y go on recule plus le gagnant prend tout l’oseille! J’ai bcp à extérioriser Go! », « 100% des gains allez Elie crois en toi On y est presque. T’as qu’une seule c.uille elle est virtuelle t’es une Métaverse un NFT tu t’es cru de mon niveau grande p.dale avant tu courrais quand j’arrivais mtn qu’il y’a les réseaux t chaud? » explique-t-il.

Cette proposition n’a pas convaincu le DUC, « T’y es presque!!! Lis bien… 50/50 cinquante/cinquante moi besoin argent moi beaucoup dépenses moi train de vie élévé moi pas l’time ok? MMA j’accepte avec plaisir, c’est mon dernier mot et débloque moi » a-t-il réagi avant de conclure, « Y veut pas lâcher le 50/50 y veut pas qu’j’gagne de thunes ce gros rageux Tu dors pas Housny? t’es à bout? Il est 20H ici moi j’vais dîner. Tu refuses tu déçois ton public et toute la France. J’ai dis oui à tout j’peux pas faire mieux. Dommage ».

