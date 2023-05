Francis Ngannou rejoint Cédric Doumbé, la grosse annonce tombe

Après son départ de l’UFC, Francis Ngannou aura tardé à rebondir, mais a enfin pris sa décision sur la ligue à rejoindre pour son prochain combat et tout comme le Français Cédric Doumbé, le combattant camerounais a signé au PFL avec un retour sur le ring programmé pour 2024.

Francis Ngannou suit Cédric Doumbé en PFL

Les rumeurs ont agité les médias pendants plusieurs mois depuis sa victoire face à Ciryl Gane au mois de janvier 2022, puis son refus de poursuivre l’aventure avec l’UFC en raison d’un désaccord sur son contrat, notamment financier, Francis Ngannou a enfin fait son choix, sa signature au PFL vient d’être officialisée ce mardi matin, il va évoluer dans la division Superfight de la ligue. La Professional Fighters League qui se présente comme la ligue de MMA sportive « la plus innovante et à la croissance la plus rapide » vient de révéler aujourd’hui l’information sur les réseaux en attendant de donner plus de précisions sur le premier combat à venir de l’ancien champion de l’UFC.

Suite à un conflit avec Dana White au sujet de sa rémunération et des soins de santé, Francis Ngannou s’est séparé de l’UFC après 7 années de collaboration et les rumeurs ont persisté ces derniers mois sur sa décision de se consacrer à la boxe anglaise ou encore de rejoindre la ONE Championship. Il a finalement décidé de rester dans le sport d’arts martiaux mixtes avec sa signature en PFL. La Ligue américaine fondée par Donn Davis frappe très fort en quelques jours avec déjà l’annonce de l’arrivée de Cédric Doumbé la semaine précédente.

Le nom du prochain adversaire de Ngannou n’est pas encore connue, ni la date de son premier combat, mais cela ne se fera malheureusement pour les fans pas avant 2024, le public devra encore patienter avant de revoir le camerounais se battre.

🚨 BREAKING 🚨

« The Predator » @francis_ngannou is PFL bound! He’s set to fight in the PFL’s PPV Superfight division https://t.co/Jal3clCZhW pic.twitter.com/5RRaG7oFwr — PFL (@PFLMMA) May 16, 2023