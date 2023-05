Booba annule son feat avec Aya Nakamura et voici pourquoi

Pas de pitié pour B2O ! Le rapprochement entre Booba et Aya Nakamura n’aura pas duré bien longtemps. Les nombreux clashs du rappeur français exilé à Miami ont encore fait des dommages collatéraux et cette fois-ci c’est l’interprète du hit Djadja qui en a fait les frais.

Au mois février dernier, tout allait pour le mieux entre Booba et Aya Nakamura. L’ex-membre du groupe Lunatic formé avec Ali a apporté de la force à la chanteuse pour la sortie de son album DNK sur lequel elle a invité l’artiste signé sur le label 92i records, SDM pour le single Daddy et il avait tenu des propos très élogieux. « J’avoue avoir été sceptique au début de sa carrière, mais là, c’est confirmé, c’est la boss » avait-il par exemple affirmé. Quelques mois auparavant, B2O avait aussi révélé que pour soutenir Niska dans son conflit avec Aya suite à des rumeurs de violences conjugales, il avait décidé à son grand regret de ne pas réaliser de featuring entre eux à l’époque des faits.

Booba adresse un message très clair à Aya Nakamura !

Même si Booba avait donc oublié l’idée d’une possible collaboration avec Aya Nakamura en soutien à Niska, le récent différend avec ce dernier pour s’être « mélangé avec tout le monde, notamment avec des personnes que l’on n’apprécie guère chez la Piraterie » comme il l’a confié a finalement changé la donne en début d’année avec plusieurs échanges de compliments sur les réseaux de quoi donner l’espoir d’une connexion inédite entre les deux artistes. Par la suite, le DUC a même relayé un mashup réalisé par un Youtubeur des titres « Dragon » et « Daddy » pour livrer un avant-gout de ce featuring.

Les trois concerts d’Aya Nakamura à l’Accor Arena ces derniers jours ont finalement tout changé, la chanteuse a invité sur scène plusieurs artistes avec qui elle a collaboré comme Fababy, SDM et aussi Damso pour interpréter sur scène leur tube « Dégaine » devant un public conquis par cette performance des deux artistes ce que Booba de son côté n’a pas apprécié. Kopp a partagé la vidéo de cette séquence dans une story pour annoncer l’annulation officielle d’un possible featuring avec Aya, « Feat annulé« a-t-il commenté avec un émoji mort de rire et un autre en train de vomir.

Booba surveille les différentes affiliations entre les artistes et a déjà fait savoir à plusieurs reprises ne pas affectionner les connexions avec ses rivaux comme Kaaris, Rohff, La Fouine, Gims ou encore Damso. Il a donc choisi de ne pas valider un featuring avec Aya Nakamura en raison de l’invitation de Dems à son concert.

DAMSO qui rejoint Aya Nakamura sur scène pour performer « DÉGAINE » pic.twitter.com/nVbjjunXTO — Kultur (@Kulturlesite_) May 29, 2023