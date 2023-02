Ça y est voici le feat Aya Nakamura et Booba ! Ils réagissent

Une connexion entre Aya Nakamura et Booba vient d’être réalisée par un Youtubeur, il a même reçu la validation du DUC en personne puis celle de la chanteuse. Toujours aussi réactif sur Twitter, B2O a tendance à mettre de côté ces derniers jours la musique afin de réagir aux actualités du moment, s’en prendre aux influenceurs ou valider les sorties d’albums dont le projet DNK.

Aya Nakamura et Booba, c’est validé !

Face au succès du dernier album d’Aya Nakamura qui n’a laissé personne indifférent avec une première place au classement des albums les plus vendus en France la semaine de sa sortie, Booba n’a pas pu s’empêcher de commenter la parution de se cet opus.

Il a tout d’abord validé le featuring entre la chanteuse et son protégé SDM avant de faire part de son impatience de découvrir le projet quelques jours avant de l’écouter dans son intégralité. Finalement Kopp n’a pas été déçu et a salué la performance d’Aya en avouant être même prêt à se remettre en couple à l’écoute de certains titres.

Les propos de Booba à l’égard d’Aya Nakamura ont rapidement agité les rumeurs d’une possible collaboration entre les deux stars, pour le moment rien de concret n’a été annoncé entre eux. Pour faire patienter les fans, un Youtubeur a décidé de dévoiler un avant-gout de ce que cela pourrait nous offrir en réalisant un mash-up des titres des deux artistes accompagné d’extraits des clips.

Dans ce montage intitulé « Temps », mis en ligne il y a deux jours, le Youtubeur « prod. $ML » mixe les morceaux Dragon de Booba et Daddy d’Aya Nakamura avec SDM en mêlant les images des vidéos de « 40% » et « Doudou » de la chanteuse puis de « Mona lisa », « Caméléon » et « Sale Mood » du rappeur. B2O a posté le clip sur Twitter avec le message « Aya Nakamura et bim on l’a notre feat« . « Ah ouais mdrrr« a répondu Aya.

Il y a quelques mois Booba avait déjà soutenu ce type de mash-up d’un Youtubeur pour sa connexion surprenante avec Naps sur un remix du hit La Kiffance.