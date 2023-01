Aya Nakamura et SDM, ça s’annonce bouillant ! Booba réagit

Aya Nakamura fait grimper l’attente, sa connexion avec SDM s’annonce très chaude ! Booba a d’ailleurs réagi pour valider cette collaboration inédite entre son poulain et la chanteuse français qui s’apprête à sortir son prochain album en fin de semaine.

Aya Nakamura et SDM ensemble, c’est déjà un tube !

« DNK », le nouvel opus de 15 morceaux d’Aya Nakamura sera disponible ce 27 janvier et attendant de découvrir cet album, l’interprète de « Djadja » est omniprésente dans les médias et s’active sur ses réseaux. Récemment validé par Tyga qui s’est ambiancé sur son hit et par Kylian Mbappé, l’attaquant PSG a pris la pose à ses côtés lors d’une soirée pour immortaliser la rencontre, Aya vient encore de faire monter la pression concernant son projet en dévoilant un l’extrait d’un morceau de l’album, la chanson « Daddy » en featuring avec SDM que Booba est impatient d’écouter le morceau dans son intégralité.

En plus des featurings avec Kim, Tiakola et Myke Tower sur « DNK », Aya Nakamura a donc invité SDM sur le titre « Daddy« , le nom de leur morceau commun est d’ailleurs le même que celui de la première collaboration entre le rappeur du 92i et Booba en 2021 extrait de son premier album « OCHO« . Avant la parution de son opus, le chanteuse a répondu aux questions des internautes lors d’une session de questions/réponses avec ses abonnés sur Instagram avant de réaliser un live sur le réseau social pour mettre un peu d’ambiance et a réservé une petite surprise aux fans. Elle a dévoilé un extrait de sa connexion avec l’auteur de » Lien du 100″ d’une trentaine de secondes qui a rapidement susciter un énorme engouement auprès des auditeurs, dont l’un d’eux est Booba en personne.

En effet l’ancien membre du groupe Lunatic a relayé l’extrait vidéo sur Twitter avec le message « ALERTE : ça pue le hit » ainsi que la légende, « MEYDEY MEYDEY Aya Nakamuraa X SDM » et un émoji gyrophare. Booba a visiblement hâte de découvrir ce single, il a donc décidé d’apporter son soutien à SDM et Aya Nakamura alors qu’il avait déjà fait l’éloge de cette dernière récemment notamment en faisant des révélations sur ses histoires passées avec Niska.