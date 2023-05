Nouvelle École 2 : On connait le gagnant et ça rend dingue les internautes

Le vainqueur a fait frisonner Shay et c’est une surprise ! Le dernier épisode est enfin sorti de Nouvelle École saison 2 vient de sortir et le nom du grand gagnant des 100 000 euros est enfin connu, mais il suscite déjà le débat auprès du public. Les internautes n’approuvent pas le choix des trois jurés Niska, Shay et SCH, le sujet s’est retrouvé dans le Top des tweets en France.

Attention spoiler pour ceux qui n’ont pas encore découvert les derniers épisodes de la deuxième saison de Nouvelle École sur Netflix. La bataille fût rude pour le gagnant afin de se différencier de tous les talents présents depuis le début de la compétition. Lors du grand final du télé-crochet, Niska, Shay et SCH ont dû choisir entre les quatre rappeurs, Lpee éliminé en premier puis Yuz Boy avec « Yafama », Coelho avec « AMF (Allo Mon Frère) » et Dau avec « Final » qui ont tous livré une belle performance pour terminer ce concours en essayant de réaliser un hit.

Les choix de Niska, Shay et SCH énervent les internautes !

À la surprise générale, c’est Yuz Boy qui a l’honneur de succéder à Fresh La Peufra, ce dernier avait séduit le jury avec le tube « Chop » dont le single a fait carton l’été dernier. Le rappeur a été repéré par Niska lors de son passage dans le 91 pour les auditions des futurs candidats. « Il y a eu du chemin depuis Evry, on a pu découvrir un vrai talent brut, on a pris du plaisir sur chacun de tes prestations. Tu as proposé des choses qu’on n’a pas l’habitude de voir » confie l’interprète de Réseaux pour annoncer la bonne nouvelle au vainqueur dont le single « Yafama » est disponible sur toutes les plateformes de streaming.

Cette victoire n’a pas convaincu les internautes, sur Twitter les voix se sont levées pour s’en indigner, car une partie du public a préféré les prestations de Coelho et Dau en finale. « C’est ça que tu comprends que shay c’est vrm une grosse slp », « Yuz Boy ne méritait pas gagné, il est vraiment pas ouf », « Dau et Coelho qui lâchent 2 bangers mais bon vu que Yuz Boy a son identité et qu’il a montré ses abdos à Shay il gagne », « Coelho qui fait un mega hit et qui ne gagne pas. Bref sort le son sur spotify on va streamer », « Coelho qui se fait sortir par Yuz boy + sch matrixer par l’analyse pittoresque de Shay et Niska… « se sont agacé les Twittos.

D’autres ont également déjà prédit que Yuz Boy n’aura pas le même succès que Fresh.

C’est ça que tu comprends que shay c’est vrm une grosse slp 🤣🤣🤣#NouvelleEcole2 pic.twitter.com/wb3nbJ5wdS — Alaeddine 🇩🇿 (@sept6cinq) May 31, 2023

Yuz Boy ne méritait pas gagné il est vrmt pas ouf #NouvelleEcole2 pic.twitter.com/DAKzZ227Oi — 𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑𝐒𝐓✰𝐑 🇨🇩 (@2barbie4R) May 31, 2023

Coelho qui fait un mega hit et qui gagne pas. Bref sort le son sur spotify on vas streamer #NouvelleEcole2 pic.twitter.com/3Qvlfmy9Ow — RASHAD TATE (@rashade_tate) May 31, 2023

Coelho qui se fait sortir par Yuz boy + sch matrixer par l’analyse pitoresque de Shay et Niska…#NouvelleEcole2 pic.twitter.com/4h1kyNKrlM — Agzaroc (@DifuscoUgo) May 31, 2023

Avec la merde qu’iels ont fait dans la nouvelle école 2, franchement leur saison 3 il n’y aura personne pour la voir.

Nayra pas sélectionnée alors qu’elle définçait les deux autres, WarEnd pas repêché alors qu’il a tout défoncé et Lpee éliminé face à un mec qui n’articule pas ??? — n (@Yukuraa) May 31, 2023

Dau et Coelho qui lâchent 2 bangers mais bon vu que Yuz Boy a son identité et qu’il a montré ses abdos à Shay il gagne #NouvelleEcole2 pic.twitter.com/5U5WIXvNak — 𝐶𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐵𝐿𝐴𝐴𝑍 🫀 (@Crimonblaaz) May 31, 2023

Ptdrr j’ai rarement vu une victoire en finale de #NouvelleEcole2 absolument pas mérité Tu as failli sortir des battle, ils ont sorti une excuse pour qu’il reste demi final Lpee doit passer tout les jours et LA COELHO DOIT GAGNER LA FINALE !

MAIS NAN YUZ boy c’est un ARTiste 🤡 pic.twitter.com/f3oEklt8Nz — mrlibegon (@mrlibegon) May 31, 2023