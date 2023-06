Ramzy giflé par Mike Tyson s’est fait mettre KO

Une rencontre mouvementée entre l’acteur français et l’ancien champion du monde de boxe, Ramzy vient de décrire sa douloureuse rencontre avec Mike Tyson lors du tournage de son dernier film lorsqu’il s’est fait gifler et mettre KO à sept reprises, selon ses propres mots.

Avant la sortie du film événement de Franck Gastambide intitulé Medellin, Ramzy présent au casting du long métrage disponible ce 2 juin 2023 sur Amazon Prime Video a accordé une interview promotionnelle et a confié les coulisses du tournage, notamment de sa rencontre avec Mike Tyson qui l’a marqué et il n’est pas près d’oublier leur scène commune.

Les baffes de Mike Tyson ont mis à terre Ramzy !

C’est lors de son passage dans Quotidien que le compère d’Eric a livré une amusante anecdote sur la scène qu’il a tourné avec l’un de ses idoles, Mike Tyson et cela va lui laisser un douloureux souvenir pour avoir subi pas moins de sept gifles de l’ancien champion de boxe pour les besoins du tournage. « C’est un souvenir à vie, c’est génial, c’est au-delà du cinéma », décrit-il tout d’abord dans des propos élogieux envers Tyson avant de poursuivre sur son admiration envers ce dernier, « j’ai des photos avec lui que j’ai accrochées chez moi », puis de parler du KO qu’il a pris, « j’ai fait sept K.O. On a fait sept prises, sept K.O. Mike était un peu stressé d’être acteur ».

Ramzy avoue Mike Tyson était tendu de devoir le gifler, car il n’est pas un vrai acteur et raconte sa réaction à l’annonce de Franck Gastambide du scénario au boxeur, « quand Franck a eu l’idée de nous mettre des baffes, il nous a dit : “Vous êtes sûrs de ça ?”. On pensait qu’il était comédien et qu’il allait jouer, mais il nous a mis sept tartes et je vous assure qu’à chaque fois, je tombais par terre et il y avait des petites étoiles. ». Le réalisateur de la série pensait que Iron Mike avait déjà tourné ce type de scène au cinéma, sauf que cela n’était pas le cas et il y est allé un peu trop fort face à l’humoriste français qui a réellement été sonné par les baffes reçues.

« Il exagère, évidemment, comme d’habitude. Il était au minimum de sa force, mais le minimum de la force de Mike Tyson, c’est incroyable » a nuancé Franck Gastambide sur les propos de Ramzy pour rassurer le public.

