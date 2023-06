MMA : Salahdine Parnasse fait halluciner Cédric Doumbé

Cédric Doumbé a vraiment l’air choqué du niveau de Salahdine Parnasse et le fait savoir !

Avant son combat face à Marian Ziolkowski, Salahdine Parnasse a eu l’honneur d’avoir un reportage consacré à son parcours par RMC Sport qui va retransmettre en direct à la télévision ce soir le face à face sur le ring. Une séquence a attiré l’attention des fans, ce sont les propos de Cédric Doumbé envers le combattant de MMA, l’ancien champion de kickboxing connu pour son franc-parler n’hésite jamais a critiqué ouvertement ses compatriotes comme Tony Yoka ou Ciryl Gane sauf que cette fois-ci, il a tenu une déclaration élogieuse envers celui qui est considéré comme l’un des grands espoirs des arts martiaux mixtes en France.

Avec palmarès de 18 victoires en deux combats pour une seule défaite et aussi un titre de champion temporaire du KSW en poids plume, Salahdine Parnasse est un prodige du MMA français, un avis que partage Cédric Doumbé comme il vient de le déclarer :

Quand je vois Salahdine à l’entrainement, ça me décourage. Sincèrement, ça me décourage parce que je me dis que je suis loin. Je suis loin physiquement, il s’entraine toute l’année, il est prêt toute l’année. À son âge, il a accompli ce que personne n’a accompli en France.