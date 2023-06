« Je suis prêt à me battre… », Sadek parle de sa relation avec Ninho

Avant la sortie de son nouvel album « Ouvert tout l’été » ce 16 juin, Sadek s’est exprimé sans concession sur ses liens avec Ninho présent en featuring sur ce projet avec le single « TP ». Johnny Niuuum a assuré être prêt à se battre pour son compère.

Pour faire monter la pression à quelques jours de la parution de son nouvel opus, Sadek a accepté d’accorder une interview à Mehdi Maïzi dans son émission Le Code diffusée sur Apple Music. L’entretien complet n’est pas encore disponible, mais un petit extrait vient d’être dévoilé pour annoncer la mise en ligne à venir de cet entretien et dans la séquence en question Dek-Sa parle très sincèrement de Ninho.

Sadek prêt à se faire éclater pour Ninho !

« Moi, je suis prêt à me battre avec quelqu’un pour Ninho« , confesse Sadek avant d’expliquer pourquoi il est prêt à défendre N.I, « Parce que c’est mon frère, c’est mon ami, c’est quelqu’un qui m’a aidé énormément dans ma vie, qui m’a apporté et à qui j’espère avoir apporté aussi, et t’as vu, je ne me suis jamais mis en avant ».

Sadek décrit ensuite avoir découvert N.I avec leur première connexion, ils ont aussi connu le succès ensemble avec le titre « Madre Mia » paru en 2017 sur son album « Vulgaire, Violent et ravi d’être là » (leur quatrième collaboration) et il a aidé son acolyte à rejoindre le label Rec 118 au début de sa carrière. « Oui, j’ai découvert Ninho, je lui ai donné son premier feat, j’ai participé dans l’ombre à sa signature chez Rec 118, j’ai toujours été bienveillant en interne avec lui, et ça il le sait », raconte le rappeur du 93.

Sadek révèle ensuite une anecdote du jour où il s’est bagarré pour soutenir son ami, « Je me suis déjà battu pour Ninho. Première droite et après s’il faut je me fais éclater, je ne suis pas le plus grand bagarreur de la Terre, mais Ninho c’est mon frère, personne ne le touche, personne ne parle, que ce soit dans ma cité, que ce soit n’importe où ou quoi. ».

« Je suis prêt à me battre pour Ninho » Demain midi, @Sadekniuum pour la première fois dans Le Code pic.twitter.com/EBvtjKdith — Mehdi Maïzi (@MehdiMouse) June 13, 2023