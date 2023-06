Le message génial d’Oli avec Zidane, Bigflo réagit

Passionné de football, Oli a réalisé l’un de ses rêves d’enfant face à Zinédine Zidane et cela n’a pas échappé à son frère Bigflo.

Le streamer Amine a organisé ce vendredi plusieurs matchs de five (foot à 5 contre 5) à Aix-en-Provence avec des nombreuses personnalités retransmis en direct sur Twitch. Les anciens joueurs de l’Olympique de Marseille, Samir Nasri, Mamadou Niang, les streamers Yannou et Billy ainsi que les rappeurs Bigflo & Oli ont participé à cet événement nommé « Zidane contre le monde » auquel a aussi a été convié comme invité d’honneur, Zinedine Zidane, l’ancien champion du monde 98 a fait sensation avec sa présence notamment auprès des deux chanteurs toulousains.

Son point commun avec Zizou amuse Oli et inspire Bigflo

« Le format, c’est un peu Zidane contre le monde, a précisé le streamer de 28 ans lors d’un de ses live. En gros, il y aura trois matchs de gala avec six équipes en tout. Zidane jouera dans trois équipes différentes et affrontera trois équipes de personnalités. », avait décrit Amine avant ce petit tournoi de foot que Bigflo & Oli ne sont pas près d’oublier. Ce dernier a immortalisé ce moment avec une photo légendaire aux côtés de Zizou à la fin du match avant de la partager sur son compte Instagram accompagnée d’un commentaire qui fait le buzz sur le réseau social : « Ne me parlez plus jamais de ma calvitie. Merci @zidane pour l’invitation a ce gala ! Quel exemple d’humilité #legendaire ».

Rapidement, le cliché est devenu viral, a bien amusé les internautes. Oli semble désormais assumer « sa coupe de cheveux », un détail physique qui ressemble en effet à celui de Zidane et a fait réagir son frère, « Mon petit frère et Zinedine Zidane… Tout est possible, on vous a dit ! » commente Oli pour valider la photo et rappeler aux fans que tout est possible dans la vie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Oli (@oli_real)