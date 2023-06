L’incroyable anecdote de Vald sur des fans qui débarquent chez lui

Discret ces derniers mois, Vald a confié l’année passé une drôle de mésaventure survenue avec des fans trop entreprenants. L’étonnante mésaventure vraiment insolite a resurgi et prouve que le fanatisme de certains auditeurs va vraiment trop loin comme a pu le découvrir le rappeur du 93.

Originaire d’Aulnay-sous-Bois, Vald a percé dans le rap grâce à ses textes sombres, sa voix reconnaissable et ses productions innovantes. Son approche artistique décalée et son sens de l’humour caustique lui ont valu une base de fans fidèles et une reconnaissance dans le paysage du rap français. Dans ses textes, l’artiste repéré par Tunisiano du groupe Sniper aborde des thèmes variés tels que la société, la solitude, l’amour et l’absurdité du quotidien avec un regard acéré et une plume incisive.

Des fans ont suivi Vald avant de sonner chez lui !

Son flow rapide et sa capacité à jouer avec les sonorités font de lui un artiste à part entière et il s’est constitué au fil des années une importante base fans dont certains sont un peu trop envahissants et n’hésitent pas à le traquer jusqu’à son domicile comme il l’a révélé au détour d’une interview avec le média Interlude baptisé « Le Royaume du V » dans laquelle le rappeur a parlé de son envie de faire un concert au Stade de France ou encore de sa célébrité.

C’est à ce sujet que le « V » a évoqué le mauvais côté du fait d’être connu et a fait le récit dingue d’une rencontre avec des fans qui ont débarqué à l’improviste devant son domicile. « Mon rapport à la célébrité ? Je la fuis, je la fuis. Les DM, les trucs comme ça, ça, c’est marrant. », raconte d’abord le rappeur d’Aulnay-sous-Bois sûr, c’est qui est plutôt positif avant de faire part des inconvénients.

« Mais c’est plus dans la rue, dans les magasins, c’est l’invasion de creeks (les fans trop intrusifs). Personne ne s’y prépare, et tu ne peux pas te préparer à ça. Un jour, il y a des creeks partout, et il faut s’y faire, y a que ça à faire. » décrit ensuite Vald avant de citer un exemple précis de qu’il a vécu.

« Je veux protéger tout le monde, bien sûr. Des gens sont un peu indiscrets. », explique le chanteur avant de citer un souvenir marquant avec le sourire, « Ils veulent tout savoir, ils t’attrapent devant chez toi : « Oh t’habites ici, c’est fou, on fait une photo ? » Un jour, des creeks ont sonné chez moi et ont dit : « On pourrait fumer un joint avec Vald ? » ».

« Ce sont des dégénérés. C’est de l’amour, mais ce sont des dégénérés… « conclut-il, en rigolant pour préférer s’amuser de cette folle anecdote que vous pour découvrir dans cette interview accordée à Interlude.

