Maes fait un flop ? Il répond de la meilleure des manières

Le rappeur du 93 prouve qu’il est loin d’être fini à ses détracteurs ! Maes vient d’obtenir des nouvelles récompenses et a décidé de l’occasion pour faire passer un message de la plus belle des manières aux haineux, sa carrière est loin d’être terminée.

Après une période d’absence et un conflit avec ses anciens producteurs, Maes a fait son retour dans les bacs au mois de mars en indépendant avec son propre label. L’artiste Sevranais a présenté l’album « Omerta ». Un opus de 20 titres avec Gazo, Koba LaD, Niska, Moard, Gims et Kayna Samet dans la liste des invités pour les featurings, le projet est certifié Disque d’Or avec plus de 50 000 ventes et vient encore de franchir un nouveau cap.

Avant la parution de cet album, Maes avait sorti deux singles « Fetty Wap » et « Galactic ». Le premier titre cité, produit par HRNN et Nino Vella a rencontré un énorme succès, il vient d’atteindre les 50 millions équivalent streams nécessaire pour la certification de single de diamant, le clip totalise également plus de 27 millions de visionnages sur Youtube. Le deuxième titre nommé, produit par Boumidjal, HoloMobb et Harrison atteint le seuil des 50 millions équivalent streams du single de platine, le clip cumule aussi 13 millions de vues en cinq mois.

« Encore 2 Flops. Merci Au Public« a fait passer comme message ironique Maes en relayant l’information de ses nouvelles certifications tout en ajoutant un émoji mort de rire pour démonter qu’il n’est pas « Finito » comme l’affirment certains de ses détracteurs. La semaine passée, il a également obtenu une autre certification de single de diamant avec SDM pour son featuring sur le morceau « Passat ».

