Kaaris, Niska, PLK, Sadek, SCH s’expriment sur la tragédie de Nanterre et se mobilisent

Indignés, outrés et en colère, Kaaris, Niska, PLK, Sadek, plusieurs rappeurs français ont réagi en nombre sur les réseaux face à la tragédie survenue ce mardi à Nanterre suite à décès d’un adolescent de 17 ans abattu par un policier pendant un contrôle routier suite à un refus d’obtempérer. La vidéo de l’incident diffusée sur les réseaux a suscité l’indignation générale, Rohff et Maes ont été parmi les premiers à s’insurger, mais d’autres ont rapidement suivi.

Un témoin du drame a relayé sur Twitter les images de la scène, stoppé par deux agents de police à moto, le chauffeur d’une voiture se fait braquer par l’un d’eux avec son arme avant de redémarrer le véhicule et de se faire abattre par balle. L’ado de 17 ans est mort d’une balle dans la tête et le rap français n’a pas tardé à commenter l’incident tout en espérant que l’auteur de cet acte soit sanctionné.

“Un délit de fuite c’est une balle dans la tête. Violer un gosse c’est du sursis. Bienvenue en France” s’est exprimé Sadek très en colère sur Twitter avant de relayer un lien d’une cagnotte en ligne pour venir en aide à la famille de la victime, “On peut pas lancer ça au nom de sa famille , c’est à eux d’avoir le contrôle dessus et à nous de les aider comme ils le souhaitent et que chacun œuvre pour que Justice soir faite. Vous avez été beaucoup à me partager ce lien , tout l’or du monde ne lui ramènera pas son fils mais montrons lui dans un premier élan qu’elle n’est pas seule”.

Sadek a ensuite demandé aux forces de l’ordre de prendre la parole sur cette tragédie, “Policiers de France prenez la parole , si vous ne vous désolidarisez pas de ce qui s’est passé c’est que vous êtes d’accord et donc nous aurions raisons de généraliser. Pour moi @Bruno_Attal_ est autant votre « porte parole » Que Chelgoumi celui des musulmans”.

Vous avez été beaucoup à me partager ce lien , tout l’or du monde ne lui ramènera pas son fils mais montrons lui dans un premier élan qu’elle n’est pas seule ❤️ https://t.co/Rd7JmJowLc — sadek (@Sadekniuum) June 27, 2023

Policiers de France prenez la parole , si vous ne vous désolidarisez pas de ce qui s’est passé c’est que vous êtes d’accord et donc nous aurions raisons de généraliser .

Pour moi @Bruno_Attal_ est autant votre « porte parole » Que Chelgoumi celui des musulmans . — sadek (@Sadekniuum) June 28, 2023

“Allah yarhmou Naël! Sans caméra, les keufs auraient été jouer aux victimes dans les médias, vous imaginez? C’est ça qu’on subit et que nos petits frères et sœurs subissent toujours plus, est-ce qu’on sera un jour vraiment respectés dans ce pays ?” a réagi Niska déplorant le fait que la police se serait positionnée comme la victime dans les médias sans cette vidéo compromettante. Comme Sadek, PLK a partagé la cagnotte Leetchi en soutien à la famille de l’adolescent puis commente, “La police tue. Il a dit shoot le”.

“Je vois des tweets hallucinants, c’est a se demander s’il reste encore un peu d’humanité chez certains. Vous pourrez trouver toutes les excuses de la terre pour justifier l’acte , ça ne ramènera pas ce pauvre gosse de 17 ans à ses parents. Tout mon soutien à ses proches et tout mon soutien à nos quartiers.” s’indigne SCH sur les réactions de certains internautes.

Allah yarhmou Naël! Sans caméra, les keufs auraient été jouer aux victimes dans les médias, vous imaginez? C’est ça qu’on subit et que nos petits frères et sœurs subissent toujours plus, est-ce qu’on sera un jour vraiment respectés dans ce pays ? 🤮🤦🏽‍♂️ — NISKA 🦅 (@Niska_Officiel) June 27, 2023

La police tue. — PLK 2069′ (@PLK75) June 27, 2023

Je vois des tweets hallucinants, c’est a se demander s’il reste encore un peu d’humanité chez certains. Vous pourrez trouver toutes les excuses de la terre pour justifier l’acte , ça ne ramènera pas ce pauvre gosse de 17 ans à ses parents . Tout mon soutien à ses proches et tout… — #19 (@Sch_Mathafack) June 28, 2023

D’autres rappeurs français dénoncent une énième bavure policière, apportent leur force aux proches de la victime et se sont satisfaits que l’incident ait été filmé pour que l’auteur du coup de feu mortel soit sanctionné. “C’est toujours la même histoire… Une forte pensée à la maman” tweet Rim’k du 113, “Naël repose en paix” commente Kayna Samet, “F*ck 12” a écrit Freeze Corleone en légende de la vidéo du drame.

“Grosse force à sa famille” a décrit Kaaris en commentaire des images dans une story Instagram. “Tellement grave le meurtre du petit de 17 ans, lui tirer dessus pour un refus d’obtempérer alors qu’on ne fait même par le quart pour les meurtriers et les pédophiles… Un grand courage à la maman pour cette triste nouvelle veille de l’Aïd”, commente Gradur sur le réseau social.