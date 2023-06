Booba s’amuse de Ninho avec sa pub vestimentaire, “Il est …”

Le conflit est toujours bien présent entre Booba et Ninho ! Alors que ce dernier s’apprête à sortir son nouvel opus “N.I”, Kopp ne compte le lâcher et vient de se moquer de sa campagne publicitaire pour une boutique en ligne d’une marque de vêtements.

Booba ridiculise la tenue de Ninho

Il y a quelques années, une collaboration était pressentie entre les deux rappeurs pour une connexion au sommet entre deux générations du rap français. Booba avait fait par le passé à plusieurs reprises l’éloge de Ninho avant de finalement le clasher et de mettre fin aux espoirs des auditeurs d’avoir un featuring. “Quand on est le ‘meilleur’ de sa génération, on devrait savoir que collaborer avec tant d’ennemis du Duc est forcément annulatoire. J’ai déjà refusé ce feat à plusieurs reprises et il n’aura jamais lieu. Il n’a pas besoin de moi de toute manière, sa carrière se porte à merveille et d’ailleurs, je l’en félicite.”, s’était expliqué B2O sur le sujet car il n’apprécie par les affiliations avec ses “ennemis” du rap game et a donc préféré annuler cette collaboration de rêve.

Depuis cette déclaration, Booba n’hésite pas à lancer des piques contre Ninho sur les réseaux même s’il reste impassible aux provocations. Cette semaine, l’auteur d’Ultra s’est amusé d’une promotion de N.I pour la marque Lycaons Wears en arborant des vêtements de l’enseigne dans une publication sur les réseaux. “En indé c’est dur deehhh“ commente B2O en affichant que le tee-shirt porté par le rappeur de 27 ans coutent 15 euros avec le partage de la photo dans une story Instagram puis de récidiver sur Twitter avec cette fois-ci la légende “Il est sérieux lui?“ ainsi qu’un émoji mort de rire.

Une attaque à laquelle Ninho n’a pas donné suite, préférant se concentrer sur la parution de prochain baptisé N.I disponible en écoute sur les plateformes de streamings à partir de ce jeudi soir à minuit et avec un featuring très attendu en compagnie du rappeur britannique Central Cee. Booba a également dû faire le bonheur de la marque Lycaons Wears qui peut profiter d’un peu de promo gratuite avec ce message.