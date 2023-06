Ninho : on vous dit tout sur l’album N.I avec des gros feats

Ninho va frapper très fort avec son nouvel album intitulé N.I. Le rappeur originaire de l’Essonne vient de présenter la tracklist officielle de cet opus et s’offre des featurings internationaux dont un avec Central Cee qui vient de signer un contrat de 20 millions de dollars avec une maison de disque américaine.

Ninho n’a pas blagué pour les invités de son album !

Après le succès de Jefe sorti au mois de décembre 2021, certifié triple disque de platine sur lequel il n’avait invité aucun artiste, Ninho a convié quatre artistes sur son prochain album baptisé N.I qui sera disponible dans les bacs et sur les plateformes de streaming de vendredi 30 juin. Avant la parution de ce projet, le rappeur a fait monter la pression avec une série de freestyles LVL UP puis le premier extrait de l’album avec le single 25 G. La tracklist complète et le visuel de cet opus sont désormais également connus.

Après avoir reçu les éloges de Rohff dans une récente interview, Ninho présente un album de 16 morceaux avec du côté des invités, Lil Baby sur “Blue story”, Omah Lay sur “Bad”, Ayra Starr pour “No love” et enfin sans aucun doute la connexion la plus attendue par les auditeurs sur le titre “Eurostar” en compagnie de Central Cee qui s’annonce comme un futur tube en puissance. L’artiste britannique avait déjà collaboré avec un rappeur français en 2021 sur le single “Polémique” de Freeze Corleone.

Des fans de Ninho auront à l’occasion de la parution de cet opus de le découvrir en avant-première en assistant à un show privé unique ce jeudi 28 juin à Paris.

