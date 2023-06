Central Cee signe un contrat astronomique avec un gros label américain

Central Cee s’est fait mondialement connaitre avec le succès de tube “Doja” qui vient de lui permettre passer un cap dans sa carrière avec la signature d’un très gros contrat.

Ces derniers mois, le rappeur britannique a connu une notoriété grandissante. Artiste émergeant de la scène musicale londonienne, originaire du quartier de West London, Central Cee s’est rapidement fait remarquer par son style distinctif et ses paroles percutantes. Avec des morceaux tels que “Obessed with You”, “Let Go”, “Doja” (450 millions de streams sur Spotify) ou encore plus récemment “Sprinter” qui battu le record de la chanson de rap la plus streamée de l’histoire en une semaine au Royaume-Uni, il a réussi à conquérir un large public et à se faire une place parmi les artistes émergents les plus prometteurs.

Central Cee touche le jackpot !

Ce succès vient de propulser Central Cee vers un nouveau statut pour faire évoluer sa carrière, l’artiste britannique a déroché un contrat avec la maison de disque, Columbia Records pour un montant de 20 millions de dollars, selon le média Variety. Cette signature devrait être célébrée avec la sortie d’un nouveau single prochainement sur lequel pourrait figurer une star internationale en featuring, sans doute Drake. Le manager du rappeur a d’ailleurs confié en fin d’année dernière que son artiste prépare la sortie d’un nouvel album.

Fort de son succès, Central Cee réunit 2,56 millions d’abonnés sur sa chaine Youtube et compte plus de 26 millions d’auditeurs mensuel sur Spotify. Le rappeur britannique figure aussi sur le prochain album de Ninho intitulé “N.I”, ce dernier a révélé l’information il y a quelques jours sur ses réseaux en relayant une photo de leur rencontre pour officialiser cette collaboration inédite.

