Ninho rappeur et entrepreneur, il ouvre un fast-food concurrent au McDo

Ninho se lance dans un nouveau business très concurrentiel !

En marge de la parution de son album N.I, Ninho se consacre à son rôle d’entrepreneur sur lequel il s’est déjà exprimé dans différentes interviews. Le rappeur originaire de l’Essonne vient de présenter l’ouverture de son premier restaurant dont le nom est inspiré de son troisième album, le Jefe Burger.

Ninho l’a récemment confié, il compte faire une pause musicale prochainement, précisant que cela n’est pas une fin de carrière, mais simplement pour prendre un peu de repos. En parallèle de son activité musicale, l’auteur de “Destin” diversifie ses affaires et après le lancement de sa marque d’alcool ainsi que d’un salon de coiffure pour hommes, il a décidé de se lancer dans un autre secteur, celui de la restauration, avec l’ouverture d’un fast-food de burgers.

N.I s’entoure d’un chef renommé pour ses burgers

La rumeur a circulé depuis quelques jours sur les réseaux sociaux avant d’être confirmée en vidéo par le rappeur. Dans une séquence, Ninho présente son premier établissement baptisé Jefe Burger : “Lancement du 1er Jefe Burger par @ninhosdt. Des burgers de chefs rien que pour vous la famille. Recettes imaginées par @xavier_pincemin : des burgers gourmets aux sauces secrètes. Venez tester, vous ne serez pas déçus ! Restez connectés”, décrit l’annonce de l’ouverture de ce fast-food situé à Paris, 24 rue Lauriston à proximité des Champs Elysées, en collaboration avec le chef cuisinier français Xavier Pincemin. Ce dernier a notamment remporté la saison 7 de l’émission Top Chef diffusée sur M6.

L’interprète de “Mamacita” compte visiblement offrir à ses fans des burgers de qualité en s’entourant d’un chef cuisinier et se tourne encore un peu plus vers l’entrepreneuriat afin de diversifier ses activités en dehors du rap, espérant connaître le même succès fulgurant qu’avec sa musique, comme en témoigne le démarrage de son nouvel album “N.I” avec plus de 6 millions de streams en 24 heures.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JEFE BURGER 👑 (@jefe.burger)