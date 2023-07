Zidane a l’opportunité concrète d’entrainer Mbappé en Bleus

Zidane a enfin la possibilité de coacher Mbappé ! L’élimination prématurée de l’équipe de France Espoirs de la Coupe d’Europe a ouvert une porte à l’ancien numéro 10 de l’équipe de France pour retrouver le buteur du PSG l’été prochain.

Ce dimanche, la déception était immense chez les Bleuets. Après avoir brillamment remporté les trois matchs de la phase de poules, ils ont affronté l’Ukraine en quarts de finale de l’Euro 2023 avec l’objectif d’atteindre au moins les demi-finales. La rencontre a bien commencé avec l’ouverture du score de Cherki. Pourtant, les joueurs de Sylvain Ripoll se sont ensuite fait surprendre par les joueurs ukrainiens qui ont remporté le match sur le score de 3 buts à 1. L’entraîneur des Espoirs devrait payer les frais de cet échec, après avoir déjà connu une élimination précoce il y a deux ans à l’Euro Espoirs 2021.

Zidane et Mbappé réunis chez les Bleuets aux JO ?

À la tête des Bleuets depuis 2017, Sylvain Ripoll n’a atteint la finale d’aucune compétition depuis sa nomination et a enchaîné les déceptions malgré des générations de jeunes joueurs talentueux, ce qui laisse peu d’espoir de remporter une médaille aux Jeux Olympiques en 2024. Son avenir avec l’équipe de France est désormais sérieusement compromis, ouvrant ainsi la porte à Zinédine Zidane. “Nous allons surtout digérer, analyser tout cela, prendre un peu de recul. Nous discuterons ensuite avec la direction”, a déclaré l’ancien Lorientais concernant son avenir après la défaite.

Les rumeurs ont donc logiquement commencé à circuler sur l’arrivée de Zizou, toujours sans club et qui souhaite ouvertement prendre les rênes de l’équipe A des Bleus. Cependant, Didier Deschamps a récemment été prolongé à son poste, ce qui laisse Zidane dans l’attente. Didier Roustan s’est exprimé sur le sujet et plaide clairement en faveur de l’arrivée de Zidane pour remplacer Ripoll. “On pourrait penser de prime abord que c’est dévalorisant pour Zidane. Mais, nous connaissons son attachement à l’équipe de France. Si vous lui proposez un an, comme l’a fait Henri Michel en 1984, pourquoi pas ? Michel a ensuite succédé à Hidalgo à la tête de l’équipe A, et lui prendrait la suite de DD, mais pas immédiatement”, explique le journaliste de L’Équipe pour donner de la crédibilité à cette théorie.

Dans ce scénario, Zidane pourrait avoir Kylian Mbappé dans son effectif. Le buteur français a publiquement exprimé son désir d’évoluer avec l’équipe de France aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris, à condition que son club accepte de le libérer. “J’espère y être. Tout le monde sait que j’ai toujours rêvé de jouer aux Jeux Olympiques. Après, cela ne dépend pas de moi, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte et il faudra tous les étudier”, avait-il déclaré concernant sa participation aux Jeux Olympiques.”.

Les Espoirs éliminés de l’Euro, Sylvain Ripoll fragilisé 🚨@DidierRoustan aimerait voir un certain Zinédine Zidane lui succéder pour les JO de Paris ! Vous aussi ? 🇫🇷#EDS pic.twitter.com/0PSAxtY9Cj — L’ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) July 2, 2023